Fedez intervistato da Francesca Fagnani, ha raccontato quanto ha influito il caso Balocco sulla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni.

“Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì”, ha affermato. Poi ha fatto delle precisazioni sulla sua impossibilità di difendere Chiara Ferragni dopo l’esplosione dello scandalo:

Lei mi è stata vicina e io non l’ho fatto? Se è una gara a chi è più generoso, dico che mia moglie è stata più generosa di me. Ma va detto che io ho avuto un cancro e mia moglie è indagata per truffa. Perché mettere sullo stesso piano due cose che non c’entrano niente tra loro?

Ho scoperto la questione Balocco quando è uscita. È ovvio che inizialmente io stesso non l’abbia presa benissimo. Ho una fondazione e posso dire serenamente che è stata controllata dalla testa ai piedi.

Ho sempre fatto beneficenza in un certo modo ed è emerso che quando faccio beneficenza io perdo soldi. Con LoveMi ho perso 1 milione e 200mila euro.

Quando scopro che quella cosa è stata gestita in questa maniera mi chiedo come sia possibile. Ho cercato di capire. Non voglio entrare nel merito ma voglio dire una cosa su Chiara.

Io ho sempre voluto difenderla. La cosa che mi ha fatto stare male, che non è il motivo per cui ci siamo lasciati, è che ti trovi a dover rispondere di una cosa che non hai commesso tu e non puoi nemmeno difenderti.

Devi aspettare che un’altra persona gestisca questa cosa al posto tuo. Io e mia moglie siamo diversi, io mi sarei difeso da subito. Ma non potevo difenderla. Questo ha contribuito a creare un clima non proprio disteso ma non è finita per questo.