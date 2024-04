Fedez svela perché Leone e Vittoria vengono fotografati di spalle: la decisione sui figli

Durante l’intervista con Francesca Fagnani a Belve, Fedez ha svelato perché fotografa Leone e Vittoria solo di spalle. La decisione sui figli sarebbe stata presa con Chiara Ferragni. Leone e Vittoria, foto di schiena per i figli di Fedez: ecco il motivo Non ci sono diffide. Ho chiesto io a Chiara di evitare di pubblicare …

Durante l’intervista con Francesca Fagnani a Belve, Fedez ha svelato perché fotografa Leone e Vittoria solo di spalle. La decisione sui figli sarebbe stata presa con Chiara Ferragni.

Leone e Vittoria, foto di schiena per i figli di Fedez: ecco il motivo

Non ci sono diffide. Ho chiesto io a Chiara di evitare di pubblicare i bambini in questo momento. Da due mesi pieni non pubblico quasi mai i miei figli, gli unici post che ho fatto sono per gli auguri di compleanno. Posso dire che i miei figli non sono parte della narrazione del mio Instagram. In passato lo sono stati ma nel frattempo alcune cose sono cambiate. Inizialmente c’era un clima sereno, raccontavamo un viaggio bello. Oggi quel viaggio ha preso una direzione diversa e mi sono sentito di non farlo.

Fedez ha svelato di voler difendere i suoi figli:

Sto tutelando i miei figli anche da me stesso. Metti caso che mi girano i cog***ni e faccio una cosa sbagliata, intendo tutelare i miei figli. È ovvio che in un momento in cui c’è un’attenzione così morbosa rispetto ai messaggi subliminali che possiamo lanciare, non posso permettere che quello che pubblico sia interpretato male se di mezzo ci sono i miei figli.

Fedez ha quindi rivendicato il suo ruolo di padre: