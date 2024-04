Fedez e Chiara Ferragni: quando e perché è finita, cosa c’entra il caso Pandoro con la loro crisi

Perché è realmente finita tra Fedez e Chiara Ferragni? L’argomento è troppo ghiotto per non poter essere trattato da Francesca Fagnani nella puntata di Belve andata in onda ieri sera su Rai2. Proprio il rapper è stato il primo ospite della puntata, durante la quale si è commosso in due momenti ben precisi, ovvero parlando della fine dell’amore con Chiara Ferragni.

Fedez e Chiara Ferragni: la verità del rapper a Belve

L’intervista di ieri a Fedez era senza dubbio la più attesa di Belve. Secondo il rapper, attorno alla sua figura ed a quella della moglie, si è indubbiamente accumulata una grande mediaticità. Inevitabilmente si è parlato della crisi ma anche dei guai che ha avuto la moglie (così chiamata solo perché, legalmente, è ancora tale):

Mia moglie professionalmente mi ha insegnato che a volte bisogna dire di no. Io credo di aver tentato più volte di averle fatto aprire gli occhi sulle persone che aveva intorno. A volte ci sono riuscito, a volte un po’ meno.

Ma cosa lo ha fatto innamorare di Chiara Ferragni? Senza mezzi termini, Fedez ha replicato:

Quando trovi quella alchimia a livello chimico, quella connessione lì, a livello sessuale, che avevo…che ho…Non l’ho mai sperimentata.

La Fagnani lo ha incalzato chiedendogli dove finisse l’amore e iniziava invece l’azienda:

Nel senso che a un certo punto dicevamo “stanotte non scop*amo, guardiamo le fatture? Io e lei abbiamo avuto due aziende separate. L’unico progetto che abbiamo avuto insieme è la serie, per il resto siamo stati a compartimenti stagni.

E alla domanda su quando fosse finito l’amore con Chiara, Fedez si è irrigidito:

Non voglio parlarne. Per quanto tutti sono portati a vedere la copertina di questa relazione all’interno abbiamo passato tanti momenti difficili. La mia malattia… sono stati tre anni difficili e purtroppo non abbiamo retto.

Se questo è stato il momento che lo ha fatto commuovere, parlando dei presunti tradimenti è tornato nuovamente rigido:

Mi fa ridere questa cosa perché finché ero sposato ero gay, stavo con Luis, avevo una relazione con quello… Era tutto finto, tutta una copertura. Mia moglie sapeva che ero gay. Mi mollo e mi piace la fi*a di punto in bianco? Non sono gay, se lo fossi lo direi. Non ho mai avuto esperienze omosessuali. Adesso parte il toto-nomi “con chi è stato Federico?” e a me stupisce la leggerezza con cui la stampa italiana tratta l’argomento. In questo momento si vocifera che sono stato con una ragazza esposta, conosciuta. A me stupisce la leggerezza con cui si dà della sfasciafamiglie a una ragazza facendole anche un danno psicologico o lavorativo senza avere una prova. Dov’è la verifica? I tradimenti non sono stati parte della crisi.

Ovviamente si è parlato anche del caso Pandoro e di quanto questo abbia inciso sulla loro crisi:

Io ho avuto un cancro e mia moglie è indagata per truffa, sono due momenti difficili completamente diversi. Se ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì, sì, sì. Io scopro di questa cosa qui quando esce questa cosa qui. E’ ovvio che inizialmente anche io non l’ho presa benissimo. Anche io ho una fondazione, posso dire serenamente che ho sempre fatto beneficenza in un certo modo, ho sempre perso soldi. Tu scopri che viene gestito un deal in questa maniera, e ti chiedi: “come è possibile una roba del genere?”. Io non voglio entrare nei meriti della vicenda giudiziaria ma voglio dire una cosa su Chiara. Ho sempre voluto difendere Chiara in questa vicenda. La cosa estenuante, in questa situazione, è stata che io mi son preso la m*rda per un errore che non ho fatto io – e ci sta – ma la cosa che mi ha fatto star male è che non potevo nemmeno difendermi come avrei voluto, perché dovevo aspettare che un’altra persona gestiva questa cosa al posto tuo.

Ha ammesso che lui avrebbe gestito la vicenda in maniera assolutamente differente ed ha aggiunto: