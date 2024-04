Fedez piange a Belve: la verità su Chiara Ferragni, il tentato suicidio e la rottura con Luis Sal

A poche ore dalla messa in onda, giungono le prime anticipazioni sull’intervista di Fedez a Belve, la trasmissione in onda stasera su Rai2 e condotta da Francesca Fagnani. C’è grande attesa attorno alle parole del rapper, soprattutto in riferimento alla crisi con Chiara Ferragni ed a quella che ormai sembra una separazione vera e propria.

Fedez, tutta la verità nell’intervista a Belve

Non si parlerà solo della rottura tra Fedez e Chiara Ferragni, ma di molti altri argomenti che hanno coinvolto il rapper negli ultimi delicati mesi: dalla fine della collaborazione con Luis Sal, fino a ripercorrere la sua adolescenza non semplice ed infine passando per il rapporto controverso con il mondo della politica.

Per la prima volta, Fedez ha rotto il silenzio sulla crisi con la moglie ed ha ammesso, incalzato dalla conduttrice:

Se ha influito il caso Balocco nella crisi con Chiara? Sì, sì, sì.

A quanto pare la Fagnani gli avrebbe chiesto, a questo punto dell’intervista, se anche lui abbia deciso di defilarsi come fatto da molti brand, e secondo le anticipazioni, “la temperatura in studio sarebbe salita”.

Francesca Fagnani gli ha chiesto quindi quando sarebbe davvero finito il loro amore ed a quel punto il rapper sarebbe scoppiato a piangere svelando le reali ragioni che avrebbero portato a prendere strade diverse. Tuttavia, appena affrontato il tema dei presunti tradimenti, Fedez si sarebbe irrigidito:

Ecco, mi fai subito smettere di piangere. Perché fino a che ero sposato ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la f**a. Così, di punto in bianco?

Fedez è poi tornato alla sua adolescenza, ai problemi con la droga ed al tentato suicidio avvenuto quando aveva 18 anni proprio per effetto delle sostanze che assumeva. Nel corso dell’intervista non mancheranno le parentesi dedicate al suo rapporto con Luis Sal, altra rottura per lui molto dolorosa, e al suo rapporto conflittuale con la politica.