Fedez, tutti i flirt attribuiti dal gossip: “Ha iniziato a seguire Chiara Ferragni in salsa spagnola”

Con la fine della storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni, i riflettori del gossip si sono inevitabilmente accesi sugli ex Ferragnez. Nel mirino è finito in modo particolare il rapper, già coinvolto in un presunto bacio riferito da un’ex gieffina e già smentito dall’ex di Chiara.

Fedez e tutti i presunti flirt dopo Chiara Ferragni

Adesso però, spuntano nuovi presunti flirt attribuiti a Fedez, che nel frattempo ha traslocato ed attualmente si gode le vacanze con i figli, rigorosamente immortalati sui social solo di spalle. Tre, in particolare, sarebbero le donne “vicine” al rapper: l’attrice Martina Stoessel, la modella Nini Gogichaishvili e la meno conosciuta Eleonora Sesana. Ma cosa c’è di vero?

La ‘vicinanza’ tra Fedez e Nini Gogichaishvili, Miss Georgia, non è passata inosservata sui social. I due avrebbero preso parte agli stessi eventi mondani ed è bastato questo per far parlare di una presunta liaison.

Ma non è il solito pettegolezzo legato a Fedez da quando è tornato sulla piazza. A Pomeriggio 5 è stato commentato anche il presunto avvicinamento tra l’ex della Ferragni e Martina Stoessel, nota ai più per aver preso parte a Violetta.

Adesso hanno notato i tanti follower di Fedez che ha cominciato a seguirla. E’ una superstar spagnola da 21 milioni di follower, interprete del famosissimo Violetta e sono molti a sperare che Fedez si fidanzi con questa Chiara Ferragni in salsa spagnola.

“Fedez ha iniziato a seguire su Instagram Tini Stoessel” Claudia Rossi a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/PNrqoIjbWC — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 4, 2024

C’è poi tale Eleonora Sesana, assistente 33enne di Fedez. I due sono stati immortalati dal settimanale Chi che ha ipotizzato una “amicizia affettuosa”. Insieme sono stati pizzicati in giro per Roma tra un’agenzia internazionale di comunicazione, a bordo di un van che li ha condotti nel centralissimo Hotel de la Ville, fino a fare un salto in un club esclusivo ed in discoteca. Solo lavoro?