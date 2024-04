Fedez e Chiara Ferragni, ironia sui figli sempre di spalle: il rapper interviene, la piccata replica

Fedez e Chiara Ferragni continuano ad essere al centro della scena social. Quando non lo sono per via delle loro interviste, ecco che arriva un motivo valido per parlare di loro. Questa volta è stata una replica del rapper ad un utente social ad essere oggetto, inevitabilmente, di attenzione sui social.

Fedez e Chiara Ferragni, ironia sui figli sempre di spalle: la replica

In questi giorni Fedez si trova a Miami con i figli Leone e Vittoria (che di recente avevano passato del tempo con la madre Chiara Ferragni). Nulla di nuovo se non fosse per alcuni scatti social dei due bambini, in cui continuano ad apparire sempre di spalle.

Una scelta, quella adottata da parte degli ex Ferragnez, che si ripete ormai da qualche tempo e che appare come una decisione reciproca in difesa della privacy dei loro due figli. Tuttavia c’è chi avrebbe considerato tale scelta come parte di un accordo preso dall’ex coppia in fase di separazione.

E così, anche sotto l’ultimo post del rapper con i figli ripresi di spalle, non si è fatto attendere un commento da parte di un utente che ironizzava:

Immagino la scena dove “bambini guardate dall’altra parte che facciamo una foto”.

La replica piccata di Fedez non si è fatta attendere:

Mi immagino la scena in cui mi faccio una foto, tu scrivi il tuo commentino retorico acchiappa like, io che leggo e torno a prendere il sole.

In questa nuova fase post separazione, pare proprio che Fedez abbia ben poca voglia di ironizzare.