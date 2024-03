Fedez piange a Belve, l’indiscrezione: la crisi con Chiara Ferragni ed i figli sui social, ecco cosa ha raccontato

Fedez piange a Belve per Chiara Ferragni ed i figli: il retroscena sulla registrazione

E’ stata registrata l’attesissima puntata di Belve con protagonista Fedez e che andrà in onda il prossimo 9 aprile. Si tratta precisamente del secondo appuntamento della nuova edizione del programma condotto da Francesca Fagnani. Di cosa parlerà il rapper durante l’intervista che, siamo certe, farà molto discutere?

Fedez piange a Belve, il retroscena

Se in un primo momento si era parlato persino di una diffida da parte di Chiara Ferragni – notizia smentita poi dalla stessa Fagnani che ha spiegato di non aver ricevuto alcuna comunicazione in tal senso -, oggi giungono le prime anticipazioni sull’intervista di Fedez a Belve. Di cosa ha parlato l’ex volto di Muschio Selvaggio?

Sicuramente l’intervista avrà toccato diversi aspetti, ma ovviamente non poteva ignorare la parte relativa al suo rapporto con la moglie Chiara Ferragni e con i loro due figli, Leone e Vittoria. A svelare però ulteriori dettagli ci ha pensato Adnkronos:

Fedez in lacrime durante la registrazione della puntata di ‘Belve’. A quanto apprende l’Adnkronos, il rapper si sarebbe commosso fino alle lacrime durante l’intervista con Francesca Fagnani, registrata ieri negli studi del centro Rai Nomentano intitolato a Fabrizio Frizzi. Fedez avrebbe parlato della crisi della relazione con la moglie e dell’amore per i figli Leo e Vittoria. Il rapper avrebbe spiegato che proteggerli è la sua priorità di questa fase e che la decisione di non mostrarne più il volto sui social sarebbe stata concordata con la moglie. Il rapper avrebbe inoltre smentito ogni illazione su suoi presunti flirt e tradimenti.

Quest’ultimo aspetto avrebbe a che fare con la presunta scappatella avuta con Paola Di Benedetto, una fake news già smentita anche dalla modella ed ex Vippona.

L’intervista a Fedez andrà in onda nella seconda puntata di Belve, mentre nella prima del 2 aprile ci saranno ospiti Matteo Salvini, Carla Bruni e Loredana Bertè.