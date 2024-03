Scappatella tra Fedez e Paola Di Benedetto? La smentita: “Lei sta valutando le vie legali”

Fedez e Paola Di Benedetto hanno davvero avuto un flirt? Il gossip rumoroso che sembrava voler mettere ulteriore pepe alla crisi tra il rapper e Chiara Ferragni, con lo “zampino” dell’ex vincitrice del Grande Fratello Vip è stato ben presto smentito. Voci vicine alla speaker hanno riferito al settimanale Chi la verità sull’indiscrezione circolata nei giorni scorsi e fatto chiarezza.

Persone vicine a Paola Di Benedetto hanno smentito il gossip che la vedevano vicina a Fedez. Una scappatella mai avvenuta, quindi, nonostante l’indiscrezione sollevata e diffusa da Alessandro Rosica, l’investigatore social più famoso di Instagram, ma bollata dal settimanale Chi come la classica fake news. E ci sarebbe anche di più: la Di Benedetto sarebbe pronta ad agire per le vie legali.

Secondo le stesse fonti, infatti, Paola oltre a smentire in modo assoluto il gossip sul suo conto, “sta valutando le vie legali”. I rumors sulla presunta scappatella tra Fedez e la modella era nato dopo che Chiara Ferragni e la sua famiglia avevano tolto il follow alla Di Benedetto. Il motivo non è attualmente noto, ma adesso sappiamo che non ci sarebbe alcun collegamento con il gossip.

In passato, Fedez e Chiara, quando erano ancora felicemente in coppia, avevano trascorso dei momenti sereni con Paola Di Benedetto, all’epoca fidanzata con Rkomi. Potrebbe essere stata questa vecchia amicizia ad aver sollevato l’indiscrezione oggi smentita?