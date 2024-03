Nelle ultime ore molti utenti si sono accorti di alcuni interessanti movimenti social da parte di Chiara Ferragni e della sua famiglia. A quanto pare sia l’influencer che le sue sorelle avrebbero smesso di seguire Paola Di Benedetto: come mai? A farlo notare sono stati anche diversi influencer (e non solo), da Amedeo Venza, passando per Alessandro Rosica e Fabrizio Corona.

L’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, ha notato il follow tolto da Chiara Ferragni e dalla sua famiglia a Paola Di Benedetto, chiedendosi cosa sia potuto accadere e chiosando con un “Rimanete sintonizzati”. Corona, tramite la pagina di DillingerNews ha anche ricordato come Paola, ai tempi della sua storia con Rkomi, si sia lasciata immortalare proprio insieme ai Ferragnez. Entrambe le coppie, attualmente, sarebbero ormai scoppiate.

C’è un collegamento tra l’ex Vippona e Fedez? Corona non ne fa (ancora) parola ma a lanciare un clamoroso gossip è stato invece l’Investigatore social più celebre del web, Alessandro Rosica, che attraverso le sue Instagram Stories ha fatto sapere:

Insinuazioni pesanti dalle quali prendiamo le distanze e per le quali non ci sarebbero prove, come ha puntualizzato Rosica:

Non ci sono prove attualmente. È la parola delle amiche di Chiara contro Fede. Da come dicono “Federico ora è felicissimo e ha la vita che voleva da single”. Cazz@te. Fedez sta molto male e anche se prova a fare il simpatico vi assicuro che è un periodo brutto. Come lo è per Chiara. Questo per dirvi ciò che dico da settimane, Chiara dovrebbe ascoltare meno le persone dato che molte sue amicizie non sono proprio affidabili e lo sa. L’ho sempre messa in guardia.

Quindi ribadisco. Per me potrebbero essere solo chiacchiere infondate ma l’accusa è questa. Soprattutto dagli amici di Chiara “hanno la bocca troppo grande”. Prove non ce ne sono per il momento. Ci sono comunque tanti altri problemi da risolvere e la crisi non è principalmente per questo motivo.