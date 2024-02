Periodo piuttosto complicato per Fedez, che si ritrova oggi a fare i conti non solo con il gossip sul suo conto (e sulla presunta separazione da Chiara Ferragni) ma anche sulla svolta decisa dal tribunale di Milano in merito alla bagarre con Luis Sal su Muschio Selvaggio.

Dopo la nota dell’ufficio stampa di Luis Sal, Fedez è intervenuto con alcune Instagram Stories in cui ha fatto chiarezza sulla sua posizione ma soprattutto sul destino del podcast. Non sarà più condotto da lui?

Su Muschio Selvaggio. Il tribunale di Milano non ha “decretato” che le quote appartenenti a me debbano essere vendute a Luis Sal. Anche perché la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata. Il giudice ha stabilito che un custode gestirà le mie quote nell’interesse della società Muschio Selvaggio S.r.l… e non nell’interesse di Luis Sal! Di conseguenza, non sono stato esautorato da nulla tanto è vero che le puntate continueranno ad andare in onda.

Detto ciò grazie a tutte le persone che sostengono il lavoro di questi 10 mesi a Muschio Selvaggio. Lavoro portato avanti con la sola forza della passione. Abbiamo seguito il solo desiderio di cercare di creare contenuti di qualità. Non è stato un periodo facile per tutte le persone che lavorano a questo progetto. Persone che ringrazio per averci creduto anche quando sembrava un podcast finito.