Nuove grane per Fedez: Muschio Selvaggio è di Luis Sal e Selvaggia Lucarelli lancia la stoccata

In un periodo per nulla semplice per Fedez, rincorso dal gossip per via della sua presunta separazione dalla moglie Chiara Ferragni, ecco che arriva una nuova grana: Muschio Selvaggio non è più suo. E’ questa la decisione giunta nella giornata odierna dal giudice di Milano e che ha segnato una svolta decisiva nella diatriba che vedeva coinvolto Luis Sal, ex amico del rapper.

Muschio Selvaggio è di Luis Sal: Fedez deve vendere le quote del podcast

Dopo tre anni di collaborazione e 112 episodi del podcast Muschio Selvaggio, Fedez e Luis Sal hanno messo la parola fine non solo all’amicizia ma anche alla collaborazione professionale, arrivando così in Tribunale. La disputa è arrivata ad una conclusione, con la decisione del giudice. A renderlo noto è un comunicato dell’ufficio stampa di Luis Sal che spiega:

Il provvedimento ha decretato che la società di Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast.

E così, la giudice Amina Simonetti ha dato ragione allo youtuber dandogli ragione nella lunga bagarre a colpi di quote e accogliendo il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. (società gestita da Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez) dalla Muschio Selvaggio s.r.l., promosso dall’avvocato Nicolò Ferrarini di Modena per conto della Luisolve s.r.l, societa’ di Luis Sal.

Era il giugno 2023 quando tra accuse reciproche tra Fedez e Luis Sal iniziò una vera e propria guerra – come non ricordare il tormentone “dillo alla mamma, dillo all’avvocato”? – poi finita in Tribunale. Finora sono proseguite le puntate del podcast con Fedez e Mr. Marra, ma da oggi tutto è destinato a cambiare.

La decisione del Tribunale di Milano è chiara ed è giunta partendo dalla clausola della ‘roulette russa’, contenuta nello statuto societario della Muschio Selvaggio S.r.l.. Ma in cosa consiste esattamente? A spiegarlo alla perfezione è il Fatto Quotidiano online:

La clausola dà a un socio, in caso di stallo, la possibilità di comprare (a un valore fissato anticipatamente) le quote dell’altro che deve quindi decidere se vendere la propria partecipazione o acquistare, allo stesso prezzo, la partecipazione dell’offerente. Ora, Fedez è stato il primo a tirare in ballo la clausola cercando di acquistare le quote di Sal. Che ha rifiutato diventando, di fatto, aspirante acquirente delle quote dell’ex compagno di podcast. Che è successo poi? Fedez ha messo in discussione la clausola (volutamente creata per impedire trattative inique) e si è rifiutato di vendere. E che succede ora? Si legge nella nota: “È responsabilità di Fedez determinare se intende conformarsi alla sentenza del tribunale, cedendo di conseguenza le sue quote davanti a un notaio, o se desidera trascurare la decisione, costringendo così Luis Sal a ricorrere nuovamente a vie legali per ottenere una sentenza che obbligherà Fedez a vendere le proprie quote e, di conseguenza, a ritirarsi (definitivamente) dalla gestione del podcast”.

L’intervento di Selvaggia Lucarelli

Dopo la diffusione della notizia, Selvaggia Lucarelli ha colto la palla al balzo per tirare una frecciatina a Fedez, che di recente si era scagliato contro di lei (subito dopo l’intervista a Marco Travaglio), invitandola a Muschio Selvaggio. Ora, alla luce dei cambiamenti, la Lucarelli ha sfoderato la sua consueta ironia commentando: