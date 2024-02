Chiara Ferragni e Belen Rodriguez unite nel dolore: stesso gesto social e stoccata agli ex?

Chiara Ferragni e Belen Rodriguez “alleate”: il gesto social non sfugge agli utenti, frecciatina ai relativi ex?

Per Chiara Ferragni, questo, non è certamente un periodo semplice. E chi, meglio di Belen Rodriguez, potrebbe capire i sentimenti che agitano l’imprenditrice digitale? Le due donne, a quanto pare, sarebbero accomunate da molte cose e, nel dettaglio, proprio nelle ultime ore avrebbero condiviso lo stesso gesto social: di cosa si tratta?

Chiara Ferragni e Belen Rodriguez “alleate”: il gesto social

Chiara Ferragni, nel descrivere l’attuale momento che sta vivendo in seguito all’ormai certa crisi con Fedez, ha usato queste parole: “E’ un momento doloroso”.

La frase è stata pronunciata dall’influencer mentre stava per entrare nel portone che l’avrebbe condotta nello studio della sua psicologa, intercettata dalle telecamere di Pomeriggio 5.

La terapia, anche in questo caso, potrebbe rivelarsi salvifica per la Ferragni, così come lo è stata per Belen Rodriguez che, come raccontato a Domenica In qualche tempo fa, dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino non ha vissuto affatto un momento semplice:

Sono finita in una bella clinica per 20 giorni, è stato un percorso… non riuscivo più ad aumentare di peso, mi sono guardata ed ho detto, stai morendo.

Oggi, mentre Belen continua a fare i conti con il grande dolore provato, Chiara ha forse iniziato a metabolizzare. Le due donne si sono così ritrovate “alleate” ed unite nel dolore, al punto da condividere lo stesso post social mettendo un like di apprezzamento. Si tratta di uno degli ultimi post pubblicati su Instagram dal motivatore astrologico Simone Carponi e che cita:

Il mio terapeuta una volta mi ha detto: “Le persone non abbandonano chi amano, abbandonano chi stanno usando” e questa era tutta la verità di cui avevo bisogno.

Oltre ai like della Ferragni e della Rodriguez, spunta anche un commento di Belen: “Amen”. Ed inevitabilmente, gli utenti che hanno notato questa coincidenza hanno intravisto anche una possibile stoccata da parte di entrambe le donne protagoniste del gossip ai relativi ex compagni. Sarà così?