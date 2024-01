Selvaggia Lucarelli non condurrà più l’evento contro la violenza sulle donne, in programma 20 gennaio e organizzato in memoria di Chiara Ugolini, vittima di femminicidio. Sarebbe stata proprio Selvaggia a voler fare un passo indietro dopo gli ultimi accadimenti che l’hanno coinvolta.

Selvaggia Lucarelli non condurrà più l’evento contro la violenza sulle donne

Se il fidanzato Lorenzo Biagiarelli ha deciso, per il momento, di non apparire in video nel corso della trasmissione E’ sempre mezzogiorno, Selvaggia Lucarelli avrebbe preso una decisione molto simile, rinunciando ad un giorno dalla serata alla conduzione dell’evento in memoria di Chiara.

Una decisione presa dopo il coinvolgimento nella vicenda legata al suicidio della titolare della pizzeria lodigiana, Giovanna Pedretti. Proprio Selvaggia aveva rilanciato i dubbi del compagno relativi alla veridicità della recensione omofoba pubblicata dalla ristoratrice prima del tragico gesto.

Dopo quanto accaduto all’evento per la presentazione del libro di Francesca Fialdini, durante il quale Selvaggia era stata incalzata sul caso Pedretti, adesso la Lucarelli avrebbe deciso di evitare nuovi attacchi fuori contesto, come scrive Tag24:

Selvaggia Lucarelli ha deciso di fare un passo indietro. La giornalista ha comunicato all’organizzazione della serata la sua intenzione di dare forfait per evitare che l’attenzione fosse deviata rispetto al tema centrale. In sostanza, ha spiegato di non voler oscurare con la sua presenza l’importanza della serata, dedicata ad una tematica attuale e delicata come quella della violenza sulle donne.

L’appuntamento, già al centro dell’attenzione nei giorni scorsi per via della diatriba con Daniele Dal Moro, stando agli organizzatori non sarà annullato. A conferma dell’assenza della Lucarelli, anche la locandina condivisa sul profilo social da Andrea Casta e dalla quale manca proprio il nome di Selvaggia.