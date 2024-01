Lorenzo Biagiarelli continua ad essere assente dal programma E’ sempre mezzogiorno: perché? Lo chef e compagno di Selvaggia Lucarelli, da qualche giorno non è più presente nella trasmissione di Rai1. Sarebbe stato lui a decidere di prendersi del tempo prima di tornare in onda, dopo il suo coinvolgimento nel caso di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria in provincia di Lodi morta suicida.

Perché Lorenzo Biagiarelli è assente a E’ sempre mezzogiorno: le motivazioni

Almeno temporaneamente, dunque, Lorenzo Biagiarelli ha deciso di prendersi una pausa dal video (ed anche dai social). Stando a quanto appreso da Fanpage.it da fonti qualificate, “non ci sarebbe alcun veto da parte della Rai che impedirebbe al popolare chef di tornare in video”.

Contrariamente, pare che sarebbe stato proprio Biagiarelli, dopo aver avuto un colloquio con la padrona di casa Antonella Clerici, a chiedere qualche giorno di pausa. In merito alle motivazioni, le fonti contattate da Fanpage avrebbero spiegato: “Non se la sente di andare in onda”.

Ma quando tornerà nella trasmissione E’ sempre mezzogiorno? Al momento non è chiaro. E’ possibile che la sua pausa possa terminare nei prossimi giorni, una volta calmate le acque. Fatto sta che il diretto interessato avrebbe mantenuto il massimo riserbo sulla questione.

Sicuramente, quanto appreso da Fanpage va a ricalcare quanto detto dalla Clerici in diretta su Rai1 nella puntata dello scorso 15 gennaio, quando disse: “Non c’è Lorenzo. Sapete che è stato coinvolto in questo fatto di cronaca di cui tutti parlano. Ha deciso di stare a casa in questo momento e sarà con noi nei prossimi giorni”. Ecco cosa scrive in merito il portale:

Ci riferiscono che Clerici e Biagiarelli si sono sentiti a poche ore dalla diretta di lunedì scorso e, proprio in quell’occasione, lo chef aveva comunicato il desiderio di trascorrere qualche giorno lontano dal video. Rai e È sempre mezzogiorno, ha appreso Fanpage.it, restano in attesa di nuove comunicazioni da parte di Biagiarelli che deciderà liberamente quando tornare al suo posto in trasmissione.