Dopo il suo dispiacere per la morte di Giovanna Pedretti, espresso a mezzo social, Lorenzo Biagiarelli si è volutamente chiuso nel silenzio. Anche per questo, oggi, si è assentato nel corso della nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici.

In tanti si sono accorti dell’assenza di Lorenzo Biagiarelli nella trasmissione di Rai1, nella puntata di oggi, lunedì 15 gennaio. Il motivo sarebbe da ricondursi ai recenti fatti di cronaca.

E’ stata proprio la padrona di casa, Antonella Clerici, a parlare dei motivi dell’assenza del compagno di Selvaggia Lucarelli, spiegando:

Vorrei dirvi che non c’è Lorenzo. Come sapete è stato coinvolto in questo fatto di cronaca di cui parlano tutti e ha deciso, per adesso, di stare a casa. Ma sarà qui con noi nei prossimi giorni.