La mamma di Greta Rossetti continua ad offendere (pesantemente) Simona Tagli, nuova concorrente della Casa del Grande Fratello che ha avuto delle discussioni con sua figlia.

La mamma di Greta offende Simona e si candida per un reality

Intervistata su Radio Cusano Campus, la signora Marcella ha utilizzato parole molto pesanti nei confronti della showgirl:

Io credo che lei potrebbe essere sua nonna, non sua mamma ed è ancora più grave. Io non sono mai andata sulle copertine di Playboy, lei sì.

Non capisco perché lei punti il dito così, senza senso, non voglio dire di più, sicuramente me la vedrò fuori con lei. Mi piacerebbe incontrarla perché le direi che è ridicola.

Greta sta giocando, dentro un reality, è libera di scherzare e se una ragazza viene etichettata semplicemente perché scherza, siamo proprio fuori… Quando faceva la tentatrice era single, non avrebbe mai fatto la tentatrice in modo volgare.

Deve accettare che è invecchiata, punto e basta. Lei non sa neanche chi siamo noi, sulle basi di cosa ci sta attaccando? E’ cresciuta a Montecarlo, anche io sono cresciuta a Montecarlo ma non l’ho mai vista. Lei è molto contraddittoria, o sta usando delle strategie o non so… però un po’ troppo esagerata.