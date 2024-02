Fiordaliso, ospite di Casa Chi, ha parlato del ritrovato ritorno di fiamma di Mirko Brunetti e Perla Vatiero dopo l’ultimo confronto nella Casa del Grande Fratello lo scorso lunedì sera.

Era ora che Mirko e Perla tornassero insieme, ci hanno fatto penare per cinque mesi. Secondo me quando è entrato lui non era ancora così sicuro, poi frequentando Perla in quei giorni lì adesso è proprio cotto, io l’ho visto quando è uscito dallo studio , è proprio cotto. Adesso è più cotto lui di lei.

A tal proposito, Marina ha parlato pure dell’ingresso di Alessio Falsone in merito all’amicizia particolare instaurata con Perla:

Alessio è quello che si è fuso di più con i ragazzi, rispetto a Simona, infatti non so se verrà nominato.

Anche io se fossi stato Mirko sarei stata gelosa di Perla, perché anche se tra loro c’è solo amicizia c’è qualcosa che non mi convince anche a me.

Però Mirko è entrato giusto per mettere i paletti, non è paura, è una sana gelosia, anche perché Perla lo ha sempre amato, parlava solo di lui, ma non era sicura che lui la amasse.

L’ho visto anch’io che quando è entrato era freddo, ma forse il giorno che lui è uscito ha capito che era pericoloso lasciarla lì e le ha detto ti amo, così stai buonina… io l’ho visto ieri ed era abbastanza sotto, piangeva, ha preso una tranvata.

Ho visto meno innamorata Perla, lei lo ha sempre amato, però ho visto più innamorato lui.

Perla non farà mai niente, perché adesso che si è consolidato il rapporto con Mirko, lei ha molto la testa sulle spalle, è molto determinata e ha un carattere molto forte che a me piace moltissimo, quindi anche se anche ci fosse una mezza scintilla con Alessio lei la spegne, però se lui non fosse entrato…