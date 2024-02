Massimiliano Varrese, durante un momento di confidenze con Marco Maddaloni nella Casa del Grande Fratello ha svelato di avere un sogno nel cassetto molto particolare che riguarda la sua ex Valentina Melis, madre di sua figlia.

Varrese, come Maddaloni, si è detto contento per il ritrovato ritorno di fiamma tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, commentando:

Poi in merito alla sua ex ha aggiunto:

Anche io sono eterno romantico, non dirlo a me. Non ti nego che il mio pensiero fisso è sempre stato quello, nonostante ho cercato di svagarmi in tutti i modi.

Posso provare a razionalizzare quanto mi pare, a deviarmi in tutti i modi ma… è inutile girarci attorno, il mio sogno è sempre lo stesso. Il mio sogno è riunire la mia famiglia! Sarebbe meraviglioso.

Mi rendo conto che tutto quello che ho fatto è proprio per non vedere e non sentire quella cosa dentro però… capirò come stanno le cose fuori quando sono a casa.

Perché sai, vedendo Mirko e Perla, mi sono reso conto che non abbiamo mai affrontato l’argomento in un certo modo. Siamo stati presi da altre cose, però chissà… il sogno del miracolo c’è, c’è sempre stato. Lei è la madre di mia figlia.