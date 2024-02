La sorella di Perla Vatiero non si fida di Letizia e Anita: “Questa cosa non la concepisco” – VIDEO

Loana, sorella di Perla Vatiero del Grande Fratello, dopo aver visto il video di Letizia Petris e Anita Olivieri mentre confabulano sulle prossime nomination, ha svelato il suo punto di vista.

Si sta parlando di Letizia? Allora ragazzi, io vi dico la verità non riesco a capire alcune sue risposte che ha dato a mia sorella. E soprattutto io ho guardato il video dove lei e Anita dicono che inevitabilmente prima o poi andranno a toccare Greta e mia sorella. Questa cosa io non la concepisco, questa cosa non l’ho capita, non la giustifico perché penso che non conta chi sta prima ma vale il legame che si è creato durante, questa cosa non mi è piaciuta, vi dico la verità.

Anita e Letizia voltano le spalle a Perla: rischio nomination

La finale del Grande Fratello è sempre più vicina e i concorrenti stanno mettendo in moto le loro strategie, come se fossero in una partita di scacchi impazzita: Anita e Letizia sono pronte a “colpire” Perla? A quanto pare…

Mentre Anita Olivieri e Letizia Petris stavano facendo i loro soliti esercizi da fitness, hanno iniziato a tessere le trame per le prossime nomination.

E sapete qual è il loro obiettivo numero uno? Beatrice Luzzi, sempre lei! Sembra che vogliano spedirla direttamente fuori dalla porta. Ma il bello viene ora: a questo punto, chi nomineranno tra Perla e Greta?

Nonostante le grandi dimostrazioni di amicizia, sembra che le alleanze siano pronte a sgretolarsi come biscotti inzuppati nel latte.

Si dicevano pronte a sostenersi fino alla fine, ma ora sembra che il gioco stia mettendo a dura prova le loro promesse. Saranno pronte a voltare le spalle alla loro amicizia per i veterani del gioco?

“Io sono sicura che ad un certo punto dovrò iniziare a toccare Greta e Perla se gli altri saranno tutti usciti, ma io lo dico, è così per me, che posso fare? Devo nominare o te o Paolo? Mi dispiace non lo faccio”, ha detto Anita.

Anche Letizia ha confermato che farà nello stesso modo.

La SODDISFAZIONE di sentire Letizia e Anita che dicono di una prossima nomination ( sperando che esca bea🤣) nominerebbero PERLA E GRETA per prime non si può spiegare!!! #grandefratelllo pic.twitter.com/eR6FRYMHw5 — Anto (@pizzettanapoli) February 16, 2024