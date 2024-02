Nei giorni scorsi è scoppiato un nuovo caso al Grande Fratello, dopo la sorpresa di Edoardo, fidanzato di Anita Olivieri. Durante il loro incontro, in tanti spettatori si sono accorti del gesto del ragazzo, che ha consegnato alla fidanzata un fazzoletto. Una volta in Casa, la gieffina insieme a Rosy Chin, si sono soffermate sull’oggetto lasciando intuire che al suo interno ci fosse scritto qualcosa. Ma qual è la verità?

Anita e il fazzoletto-gate: la verità

Secondo alcuni spettatori, per la seconda volta Anita avrebbe ricevuto un messaggio dall’esterno (dopo il caso del biglietto consegnato dalla madre), e per questo avrebbero chiesto a gran voce la sua squalifica per aver infranto il regolamento.

Dopo il ritorno in Casa di Giuseppe Garibaldi, quest’ultimo si è appartato con l’amica chiedendo spiegazione del famoso fazzoletto. Al gieffino Anita ha raccontato tutta la verità, spiegando di essere stata richiamata immediatamente dagli autori in confessionale:

Secondo te che mi hanno chiesto, dopo un secondo in confessionale? Io ho detto è vuoto, non c’è scritto niente. Guarda, c’è la E di Edoardo. Lui è così, non c’è niente da fare…

Ani dice che subito dopo la sorpresa di Edo l’avevano chiamata in confessionale per fargli vedere il fazzoletto pensando ci fosse un bigliettino, ma c’era solo la E ricamata. E adesso tutti muti e basta con le false insinuazioni🤫#grandefratello #aniters #anibaldi #perletti pic.twitter.com/EpcTHjL4O7 — Val💥 (@_val_30) February 20, 2024

In realtà, dentro al famoso fazzoletto non ci sarebbe stato alcun messaggio segreto da parte del fidanzato Edoardo, ma semplicemente la sua iniziale, la E, ricamata. Sebbene alcuni spettatori abbiano continuato a dubitare delle parole della gieffina, pare proprio che non ci sia questa volta alcun caso dietro al fazzolettino.

È un fazzoletto ricamato, lo ha detto Anita a giuseppe. Ha pure aggiunto che da come glielo stava dando Edo pensava che avesse scritto qualcosa ma era vuoto. Basta dare la caccia ai fantasmi che manco esistono, avete stufato — Chanel (@ChaanelChanel) February 20, 2024

La novita’ che ho letto stamattina e’ che hanno controllato il fazzoletto di Anita e hanno visto che sopra c’era solo una iniziale…mah!!

E chi ce crede piu’🤦‍♀️ — Elly Redchest (@ElidePettorosso) February 20, 2024

Era un fazzoletto con ricamata la E di Edo e Anita ha detto che il confessionale glielo ha immediatamente chiesto per verificare. — Morini Lorenzo (@MoriniLore6694) February 20, 2024

Se tu avessi seguito, lunedì sera Anita ha detto a Beppe che il confessionale le ha chiesto subito di vederlo. Nel fazzoletto c’era scritta la E di Edoardo , l’ha conservato .Ciauu — enrica (@Enrica700) February 21, 2024