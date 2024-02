Il Grande Fratello continua a chiudere un occhio di troppo nei confronti di qualche concorrente. Mettiamo da parte l’atteggiamento del branco nei confronti di Beatrice Luzzi e che andrebbe affrontato più seriamente, riconosciuto e certamente punito. Ma ci sarebbe un’altra gieffina nei confronti della quale il GF ha dimostrato di passarci troppe volte su.

Stiamo parlando di Anita Olivieri, che secondo gli spettatori avrebbe in più occasioni violato il regolamento del Grande Fratello. L’ultimo episodio sarebbe accaduto proprio nel corso dell’ultima puntata di mercoledì, in occasione della romantica sorpresa che ha visto protagonista Edoardo, il – finora – misterioso fidanzato.

Durante l’ospitata, il ragazzo avrebbe consegnato qualcosa alla sua amata. Un fazzoletto, almeno apparentemente, sebbene potrebbe esserci sotto ben altro. Ecco cosa scrive in merito DavideMaggio.it, ricostruendo l’accaduto:

Nel giardino della casa, si sono baciati e abbracciati, quando ad un certo punto lui le consegna un fazzoletto di stoffa. Lei lo utilizza – o almeno, finge di farlo – per asciugare qualche lacrima scesa evidentemente per la troppa emozione, ma successivamente assume un atteggiamento piuttosto sospetto.

Insieme a Rosy, seduta sul divano – probabilmente durante una pubblicità o un “rientro” in studio di Signorini – Anita apre il fazzoletto e sembra leggerlo come fosse un biglietto. La stessa chef china il capo come a volerci vedere chiaro (in tutti i sensi). Edoardo ha forse lasciato un messaggio?