Isola dei Famosi, cambia ancora il palinsesto: quando andranno in onda le prossime puntate

L’Isola dei Famosi 2024 non trova pace, fino alla fine dell’edizione. Nella puntata di ieri in diretta abbiamo assistito ad un altro abbandono da parte di Joe Bastianich, che per motivi di salute ha deciso di fermarsi. Si aggiunge così un altro nome alla lunga lista di naufraghi che, per diverse ragioni, hanno deciso di ritirarsi.

Isola dei Famosi 2024, cambia la messa in onda: in che modo

Adesso però si pongono anche altri problemi legati all’Isola dei Famosi 2024, tra cui anche gli ascolti decisamente bassi, con una lieve risalita solo nell’ultima puntata. Ma c’è dell’altro, come anticipato da DavideMaggio.it. I continui cambi di palinsesto che non permettono agli spettatori di avere una data certa di messa in onda.

A tal proposito, la prossima puntata dell’Isola dei Famosi andrà in onda domenica 19 maggio, dando così spazio alla nuova edizione di Io Canto Family, in programma al lunedì. Ma le cose sono destinate a cambiare ancora:

Possiamo anticiparvi che, dal 22 maggio, L’Isola dei Famosi troverà ospitalità al mercoledì. L’intenzione, al momento, sarebbe quella di raddoppiare anche la domenica successiva ma alcune variabili, come gli ascolti ottenuti, potrebbero far cambiare idea. Ben quattro giorni di messa in onda diversi per questa edizione: il canonico lunedì, il giovedì che ha ospitato alcuni raddoppi, l’impervia domenica e la novità mercoledì.

Il reality condotto da Vladimir Luxuria terminerà a giugno, quali altre novità potranno accadere?