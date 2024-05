Isola dei Famosi 2024: chi vuoi salvare tra Samuel, Valentina, Artur, Khady e Alvina? Il SONDAGGIO, vota!

Chi vuoi salvare tra Samuel, Valentina, Artur, Khady e Alvina? Sono loro i cinque concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024 nominati al termine dell’ottava puntata andata in onda nella prima serata di ieri, lunedì 13 maggio. In fondo alla pagina, il nostro sondaggio.

Isola dei Famosi 2024: chi vuoi salvare? Il sondaggio

Samuel, Valentina, Artur, Khady e Alvina sono i cinque naufraghi finiti in nomination nell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2024 andata in onda ieri, tra sfide, sorprese e nuovi concorrenti.

Dopo l’eliminazione di Rosanna Lodi si sono svolte le nuove nomination durante le quali sono stati decisi i concorrenti da mandare a rischio eliminazione.

La scelta del gruppo è ricaduta su Artur Dainese e Valentina Vezzali, mentre i due leader di puntata Edoardo Stoppa e Matilde Brandi hanno votato rispettivamente per Khady Gueye e per Alvina Verecondi Scortecci. Samuel Peron è finito in nomination dopo il bacio di Giuda dell’eliminata.

In fondo alla pagina sarà presente il sondaggio di Blogtivvu.com che permetterà di farci un’idea generale sulle preferenze dei nostri utenti: buon voto!