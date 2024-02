“Sto cercando di non morire, sono spappolata”: Beatrice Luzzi crolla, lo sfogo è straziante

Alla fine, Beatrice Luzzi è crollata. Da settimane ormai l’attrice si trova a dover fronteggiare quasi del tutto da sola una situazione non semplice nella Casa del Grande Fratello. Una contro il branco. Le ultime puntate in diretta sono state altrettanto difficili e spesso Beatrice ha ammesso di essere seriamente in difficoltà.

Il crollo di Beatrice Luzzi

Dopo le ultime vicende, tra cui la gita fuori porta e i nuovi confronti in Casa, Beatrice Luzzi ha avuto il crollo più pesante. L’attrice ha palesato il bisogno di voler stare da sola e quando è stata raggiunta in giardino da Letizia Petris, ha commentato:

Scusami, ma non ce la faccio proprio a parlare adesso. Non ce la faccio neanche ad ascoltarti. Scusami ma sono proprio sotto shock, sono piena zeppa di orrori. Sto cercando semplicemente di non morire.

Beatrice ha preferito nascondersi sotto una coperta, dopo il suo straziante sfogo, prima di essere raggiunta anche da Perla che l’ha spronata a reagire. L’attrice ha replicato, restando sotto la coperta in lacrime:

Appena rimetto un po’ in piedi i pezzi torno, ok? Sono spappolata. Sto solo smaltendo un po’ di shock. Poi dopo mi riprendo, sono un po’ sotto shock. Troppe cose, troppo tempo, troppe cose. Ti supplico. Apprezzo molto, davvero. Tornerò. Domani parleremo.

Si parla tanto (per fortuna!) di salute mentale, eppure si continua a permettere che tutto ciò accada. E’ arrivato il momento di intervenire? A questo punto direi di sì.

Apprezzo la buona volontà di Mirko che vuole ripulire l’immagine di Perla spedendola da Bea ma è solo una forzatura e un qualcosa che non ci sarebbe mai stato se lui non le avesse detto che stanno facendo una figura di m3rda.

Spiace ma è cosi e B lo ha capito #grandefratelllo pic.twitter.com/O3tuJdshiB — (@barumiliano) February 15, 2024

Beatrice: “Appena rimetto un po’ in piedi i pezzi torno, sono spappolata.” Si possono fare gruppi all’interno della casa,ci sono simpatie e antipatie,tutto lecito. Ma ridurre una donna così,è da merde,persone pericolose.. da #Branco V E R G O G N A T E V I. #GrandeFratello pic.twitter.com/rlAzkyuuhA — Sun kissed (@SunLovers_17) February 15, 2024