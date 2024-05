Chi sono l’ex moglie e la compagna di Franco Di Mare: la figlia Stella adottata in orfanotrofio a Sarajevo

Franco Di Mare è scomparso oggi, all’età di 68 anni, dopo una lunga battaglia contro un raro tipo di tumore. La sua famiglia ha annunciato la sua morte con una nota, dicendo: “Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare”.

Ex moglie, figlia e compagna di Franco Di Mare: chi sono

La sua ultima apparizione pubblica è stata a “Che Tempo Che Fa” solo pochi giorni fa. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo del giornalismo italiano, ma il suo ricordo continua a vivere attraverso il suo lavoro e l’amore della sua famiglia, della ex moglie Alessandra Mancuso e della figlia Stella.

Franco Di Mare ha avuto una vita familiare molto intensa. Ha avuto un matrimonio con una donna di nome Alessandra, anche lei giornalista. Insieme, hanno adottato la figlia Stella quando aveva solo dieci mesi di vita. Questo è avvenuto durante il periodo in cui Franco era inviato di guerra a Sarajevo. La coppia si è separata nel 2012.

Stella Di Mare oggi ha 32 anni, di lei si sa ben poco se non che sia laureata in Economia. Il primo incontro di Franco Di Mare con quella che sarebbe diventata sua figlia avvenne nell’estate del 1992, in un orfanotrofio di Sarajevo. All’epoca la bambina aveva appena 10 mesi. Fu lui a raccontarlo nel 2019 a L’ora solare:

Andai perché era stato colpito da una granata. Fu una fortuna che solo in due rimasero feriti.

A Famiglia Cristiana dichiarò che il suo non fu un atto di eroismo:

Io non mi sento generoso, ho fatto di tutto per portarla via da Sarajevo ma in realtà non ho salvato nessuno. Lei, piuttosto, ha salvato me.

Stella è stata tra coloro che hanno affiancato Franco Di Mare nel periodo della malattia, insieme alle altre donne della sua vita: la compagna Giulia, che gli sta accanto da 8 anni, e le sorelle, Lucia e Sara.