E’ morto Franco Di Mare, giornalista Rai stroncato da un mesotelioma a 68 anni

È morto oggi, all’età di 68 anni, Franco Di Mare, noto giornalista Rai. La notizia è stata data dalla famiglia con una nota ufficiale comparsa sulle principali testate online. Il volto noto del giornalismo italiano aveva raccontato la sua malattia in una recente intervista a Che tempo che fa.

E’ morto Franco Di Mare

Franco Di Mare a lungo inviato in teatri di guerra nella ex Jugoslavia e non solo, aveva annunciato di avere “un mesotelioma, un tumore molto cattivo”, nel corso di una sua recente intervista da Fabio Fazio.

Ecco la nota ufficiale diffusa dalla famiglia:

Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie.

Ospite in collegamento con Che tempo che Fa, Franco Di Mare aveva così parlato della sua malattia, provocata dall’esposizione all’amianto:

Si prende perché si respirano particelle di amianto senza rendersene conto: una fibra di amianto è 6.000 volte più piccola e leggera di un capello. Una volta liberata nell’aria non si deposita più per terra, uno la respira senza rendersi conto. Ha un tempo di conservazione lunghissima, può restare in attesa fino a 30 anni e quando si manifesta, ahimè, in genere è troppo tardi.

Il giornalista aveva aggiunto: