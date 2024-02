Il fratello di Greta: gesto “assurdo” per Monia La Ferrara dopo l’ufficializzazione della loro storia – VIDEO

Come ben sapete è nato l’amore tra Josh Rossetti e Monia La Ferrera, ex concorrente del Grande Fratello. In queste ore, un gesto del ragazzo sta notevolmente facendo discutere sui social.

Il fratello di Greta: gesto “assurdo” per Monia La Ferrara

Ed infatti, proprio Josh Rossetti ha deciso di tatuarsi la data del primo incontro con Monia La Ferrera (giorno della sua eliminazione dal Grande Fratello): “Io sulla tua pelle ci passo la vita. 29”, ha scritto la ex di Varrese pubblicando una foto del suo fidanzato con il tatuaggio ben in evidenza.

I social, dopo la pubblicazione, hanno incominciato a parlare dell’accaduto ironizzando sul gesto apparso a tutti fin troppo avventato: voi cosa ne pensate?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monia La Ferrera (@monialaferrera)

Il fratello di Greta ha già fatto il tatuaggio per Monia raga la loro follia la mia cura #grandefratello pic.twitter.com/d3yDRqx6IN — priscilla 🎀 (@priscillna) February 21, 2024

IL FRATELLO DI GRETA SI È FATTO UN TATUAGGIO PER L’INFERMIERA MONIA NON CE LA POSSO FARE #grandefratello pic.twitter.com/EbkdWlMeTH — s 🌗 (@lunaticaa__s) February 21, 2024

Praticamente mi state dicendo che Giuseppe, avendo visto la puntata dall’albergo, sa che Monia ed il fratello di Greta stanno insieme e che Massimiliano non ne sa nulla? SIAMO NELLE MANI DI GARIBALDI!

SPERIAMO CHE LO DICA A MAX✈️✈️✈️✈️#grandefratello — M🌸 (@Skoolsucks2) February 21, 2024