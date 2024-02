Neanche il tempo di metabolizzare quanto accaduto nell’ultima puntata del Grande Fratello ed è già tempo di un nuovo appuntamento, in diretta questa sera su Canale 5. Spazio, dunque, alla 38esima puntata in compagnia di Alfonso Signorini, Cesara Buonamici nei panni di opinionista e Rebecca Staffelli in quelli di voce dei social.

Grande Fratello, le anticipazioni di oggi 21 febbraio

Questa sera conosceremo il nome del nuovo eliminato del Grande Fratello: un concorrente tra Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele dovrà salutare il resto degli inquilini dopo l’ultima nomination che ha creato qualche malcontento. Chi sarà il gieffino chiamato a lasciare la Casa?

Ad attendere Beatrice sarà poi un nuovo confronto con Marco Maddaloni. Messe da parte le tensioni dei giorni scorsi, scopriremo qual è l’attuale situazione, ma questo non sarà il solo confronto al quale assisteremo nel corso della serata. Anche Simona Tagli dovrà vedersela con Rosy Chin e Alessio Falsone.

Greta Rossetti, invece, sarà la destinataria di una piacevole sorpresa, in quanto avrà modo di rivedere i suoi nonni. In particolare, il nonno dell’ex volto di Temptation Island ha in serbo una divertente sorpresa che contribuirà a far sorridere l’intera Casa.

Infine, la cucina “horror” di Grecia Colmenares colpisce ancora. Siparietto ironico, per allentare la tensione degli ultimi giorni.

