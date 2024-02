A poche ore da una nuova puntata del Grande Fratello, nella Casa sono in corso i preparativi da parte di Rosy Chin. Questa volta la cuoca che si autocelebra grande sostenitrice delle minoranze, non sta preparando alcun manicaretto ma piuttosto la nuova pietanza indigesta da destinare a Simona Tagli. E molti spettatori tuonano sui social accusando il “bullismo da branco” che da tempo serpeggia nel reality.

Rosy Chin pronta al bis contro Simona Tagli: forti critiche contro la concorrente

Rosy Chin ne farebbe parte a pieno titolo e dopo le precedenti accuse di aver istigato all’odio ed al bullismo, ecco che dimostra di avere in serbo per Simona Tagli un’amara sorpresa in vista della nuova puntata che, evidentemente, la vedrà ancora protagonista.

Dopo essersi presa gioco della concorrente con una imitazione lunga, noiosa e di dubbio gusto, in vista della serata la chef ha già annunciato ai suoi amici il bis, gasandoli non poco. Ma cosa dobbiamo aspettarci? Quale nuovo show avrebbe preparato la Chin contro Simona?

Parlando con il resto degli inquilini, Rosy ha anticipato:

Aspetta aspetta, manca ancora il secondo appuntamento. Devo finirlo perché se permetti ho fatto solo il pre, un assaggino, devo chiudere in bellezza perché o si chiude o si chiude, ma vedrai, preparati.

Un astio, quello provato dalla concorrente nei confronti della Tagli, fortemente criticato sul web ma non nella Casa. L’unica eccezione (per fortuna) è stata rappresentata ancora una volta da Beatrice Luzzi, che a differenza degli altri inquilini non ha affatto accolto con divertimento lo show messo in atto dalla Chin, commentando:

Anche il pezzo di Rosy che per 30 secondi ci può stare, è divertente e tutto, tirato per le lunghe diventa un po’ cattiveria, no? Diventa un po’ troppo, mancanza di rispetto proprio per l’essere umano, non per la persona. Io lo comincio a dire, ogni tanto qui c’è proprio mancanza di pietà.

E’ davvero un caso il fatto che nessuno se ne sia accorto? O che sia stata l’unica concorrente a farlo presente? Io non direi… Mi auguro solo che Signorini non si presti all’ennesimo siparietto fuori luogo ma che piuttosto ribadisca quanto commentato dalla Luzzi.