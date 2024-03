Giulia De Lellis annuncia la fine della sua storia con Carlo Beretta: la frecciatina tra le righe non passa inosservata

E’ davvero finita tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta? Da qualche settimana si rincorrono le voci di una crisi profonda nella coppia, iniziata esattamente dopo il Capodanno trascorso in Messico. Qualcosa sembra essersi incrinato definitivamente e la conferma della rottura arriva in queste ore da parte della stessa influencer, che lo annuncia in una Story, seppur tra le righe.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono lasciati

Qualcuno potrebbe non essersi soffermato sulle parole pronunciate da Giulia De Lellis nelle sue Instagram Stories, mentre parla di trucchi, ma proprio la nota influencer, ex volto di Uomini e Donne, ha confermato la fine della sua storia con Carlo Beretta.

In un video (che trovate in apertura), Giulia ironizza sulla durata delle sue storie d’amore e con una battuta annuncia la fine della sua relazione con l’imprenditore:

Raga, comunque i correttori io me li bevo: probabilmente se c’è una cosa che dura meno sono le mie relazioni. I correttori mi finiscono subito! Non c’è qualcuno che va a Londra, che va in America e che me li può portare? Senza che io faccia un ordine e aspetti mesi e mesi?

Una sorta di frecciatina che però rimanda immediatamente a quel gossip relativo alla fine della sua storia. Dopo le richieste dei follower sulla presunta fine della sua relazione, ecco che a sorpresa la De Lellis replica, in modo ironico, al dubbio di tanti.

L’indiscrezione era circolata già nelle passate settimane, quando Il Mattino aveva anche svelato i presunti motivi della rottura:

Sembra che la coppia fosse in crisi perché Giulia voleva sposarsi ma lui era in dubbio sul matrimonio, forse ostacolato anche dalla famiglia di lui, proprietari della secolare azienda produttrice di armi.

E ad aggiungere ulteriori dettagli ci aveva pensato Deianira Marzano: