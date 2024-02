Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono lasciati? In tanti dicono di sì, ma l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, avrebbe i suoi dubbi. A questo punto non ci resta che ricostruire tappa dopo tappa il gossip del momento, tra ipotesi, soffiate e smentite, in attesa che possano essere proprio i due diretti interessati a dire la loro.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono lasciati? Il gossip continua

Dopo quasi quattro anni insieme, pare proprio che la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta sia giunta al capolinea. Nonostante le recenti vacanze natalizie passate insieme e seguite da un romantico viaggio in Messico, qualcosa si sarebbe rotto con l’inizio del nuovo anno.

L’indiscrezione andrebbe a confermare le numerose voci che si sono susseguite in questi ultimi mesi e che parlavano di una presunta crisi in atto. La coppia intanto continua a restare in silenzio, mentre ad aggiungere pepe all’indiscrezione ci ha pensato il quotidiano Il Mattino, svelando anche i presunti motivi della altrettanto presunta rottura:

Sembra che la coppia fosse in crisi perché Giulia voleva sposarsi ma lui era in dubbio sul matrimonio, forse ostacolato anche dalla famiglia di lui, proprietari della secolare azienda produttrice di armi. Figlio unico di Umberta Gnutti Beretta e Pietro Gussalli Beretta, Carlo, classe 1997 e originario di Brescia, è infatti il rampollo di una delle famiglie più potenti e ricche d’Italia, tanto che inizialmente si parlò di un certo scontento da parte della madre per la relazione con Giulia, certamente una ragazza che si è fatta da sola ma non appartenente al ceto sociale ed elitario della famiglia Beretta. Secondo recenti stime, Carlo erediterebbe circa 600 milioni di euro succedendo al padre Franco Gussalli Beretta. Giulia, però, una carriera se l’è costruita: dopo la partecipazione a Uomini e Donne è diventata una delle influencer più seguite d’Italia. Si stima che incrementi il suo patrimonio con guadagni di circa un milione di euro all’anno, principalmente grazie alle sponsorizzazioni su Instagram.

Sicuramente Giulia e Carlo sono due persone molto diverse, ma davvero sarebbero questi i motivi della loro rottura?

Ad intervenire è stata anche l’influencer Deianira Marzano, la quale a proposito del gossip del momento ha precisato:

Pare che la scelta di chiudere la relazione con Carlo parta da Giulia De Lellis. Non è accaduto niente di eclatante. Le storie come iniziano possono anche finire. Sono giovani.

Ma ecco che a metterci lo zampino ci ha pensato anche Fabrizio Corona che attraverso la pagina Instagram Dillinger News scrive:

Noi di Dillinger vi possiamo dire che non si sono veramente lasciati come tutti gli altri giornali stanno dicendo, perché sono una coppia talmente male assortita che, a modo loro, non sappiamo bene come, ha trovato un equilibrio. Se si dovessero mai lasciare, chissà se lei scriverà un libro che si intitola “i soldi stanno bene su tutto”, perché a noi sembra proprio che, allo stato attuale, la situazione sia questa.

