Sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. E’ questo l’ultimo gossip sulla coppia e che andrebbe a confermare alcune voci che già da tempo circolavano sul loro conto. A renderlo noto è stato il portale Whoopsee.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono lasciati? L’indiscrezione

Stando alle indiscrezioni, dunque, Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sarebbero lasciati dopo quasi quattro anni di relazione. I due stanno insieme dall’estate 2020 ma nonostante le ultime festività natalizie trascorse con la famiglia e gli amici ed un viaggio in Messico in occasione dei festeggiamenti per l’inizio del 2024, pare proprio che la loro relazione sia oggi giunta al capolinea.

In realtà, come svela il portale di gossip, la coppia “sembrerebbe separata ormai da qualche tempo”. Lo scorso agosto non vi erano ancora ombre nel loro rapporto, al punto che la stessa influencer, nel commentare l’importante traguardo raggiunto insieme al giovane imprenditore aveva scritto: “Più di mille giorni insieme”.

Ad oggi però le cose sarebbero cambiate radicalmente e non si esclude che Giulia e Carlo abbiano potuto prendere due strade differenti, concentrandosi sul proprio futuro e sui rispettivi impegni lavorativi.

Le voci su una loro presunta crisi erano maturate già da diverso tempo, sebbene fossero state in qualche modo smentite, ma adesso la De Lellis e Carlo avrebbero deciso di mettere definitivamente la parola fine alla loro storia. Il gossip troverà conferma o la coppia interverrà per scacciare anche questa volta le malelingue e mettere a tacere i pettegolezzi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia De Lellis (@giuliadelellis103)