Il Grande Fratello si avvicina alla sua finale, portando con sé l’emozione della possibile vittoria di uno dei concorrenti: Federico Massaro ha svelato perché vuole conquistare il primo posto.

Federico Massaro, in confessionale con Alfonso Signorini, ha dimostrato grande sensibilità verso le necessità del fratello e la tematica LGBTQ+: vincere per suo padre malato e sostenere il percorso di transizione del fratello.

Senza entrare nei dettagli per rispettare la privacy del familiare, Federico sottolinea le sfide che affrontano le persone transgender nel sistema sanitario e il vuoto nella tutela delle loro necessità:

Abbiamo affrontato delle cose insieme molto forti. Mia mamma ha vissuto delle cose forti, non è stata bene e non voglio entrare troppo nel dettaglio.

Sono venuto al Grande Fratello non per una cosa personale, poi per fortuna è andato tutto bene. All’epoca non lo sapevo, ma mio padre si era ammalato di una cosa molto grave e volevo vincere per lui.

E volevo farlo per permettere a mia sorella di diventare completamente mio fratello. Perché è una cosa molto complicata e io arrivo da una famiglia complessa e non superficiale. In quello che faccio e che ho vissuto non c’è niente di superficiale.