“Due cantanti coinvolti in un trio a Sanremo 2024 sotto le lenzuola”: lo spiffero

E se i corridoi delle strutture alberghiere di Sanremo 2024 avessero la possibilità di raccontare… E certamente, qualcuno lo fa. Il Festival è concluso da quattordici giorni, ma le voci infuocate sui protagonisti continuano a circolare.

Due cantanti coinvolti in un trio a Sanremo 2024 sotto le lenzuola

Sembra che di notte non tutti si siano dedicati a consumare bevande leggere per lenire le corde vocali. Almeno, non tutti i protagonisti del Festival.

In particolare, si mormora riguardo a “due artisti maschili” che avrebbero vissuto serate notturne alquanto animate.

A divulgare tutto ciò è il sempre ben informato Dandolo su Dagospia:

I due giovani cantanti maschi hanno rafforzato la loro amicizia in quel di Sanremo. Sono entrambi gay non dichiarati e tra loro è nata una grande complicità sul materasso. Ma attenzione! Amando nel talamo le stesse preferenze – si legge ancora – hanno ben pensato di inserire sempre un terzo e ogni volta diverso. Chi sono?

Un enigma forse di facile soluzione, o forse no.

Per coloro che desiderano cimentarsi, basta avere a portata di mano la lista dei partecipanti dell’ultima edizione e cominciare a fare delle ipotesi.

A #LaTvFa70, nella grande festa per i 70 anni della Rai, verrà celebrato anche il Festival di Sanremo.

Ospite della serata l’ultima vincitrice di #Sanremo2024, Angelina Mango che canterà “La noia” e sarà presentata proprio da Amadeus. Mercoledì 28 febbraio su Rai 1 pic.twitter.com/PzpipCT5XN — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 21, 2024