Marco Carta resta indagato per furto aggravato: personale della Rinascente contro di lui

Dopo l’arresto di Marco Carta che ha sconvolto il popolo del web, per l’artista sardo ci sono altre novità in arrivo. Ed infatti il giudice non ha convalidato l’arresto, ma il cantante rimane ugualmente indagato. Secondo le accreditate fonti de Il Messaggero e La Sicilia, lui sarebbe indagato ma alla donna che era al suo fianco in negozio, è stato confermato l’arresto. Sembra anche che la Polizia di Milano, stia lavorando per controllare le telecamere di sicurezza presenti all’interno della Rinascente, per potere ricostruire la vicenda.

Marco Carta indagato per furto aggravato: le novità

La prossima udienza è fissata per la metà di settembre. “Per la donna l’arresto sarebbe stato convalidato, – scrive Il Messaggero – mentre Carta resta comunque indagato”. “Alla donna, nonostante la conferma dell’arresto, non è stata applicata nessuna misura cautelare ed è indagata a piede libero come Carta per furto aggravato in concorso”, confida La Sicilia.

A questo punto, saranno fondamentali le immagini delle telecamere presenti nei negozi della Rinascente per ricostruire esattamente gli addebiti. Intervistato dal TG1, Marco Carta si è dichiarato innocente: “Le maglietta non ce le ho io e fortunatamente l’hanno visto tutti. Sono onesto, io non rubo. Il giudice ha capito il tutto. Sono ovviamente un po’ scosso perché non sono abituato a queste cose qua”.

Il supporto social: ma il personale della Rinascente…

Secondo ciò che riporta il buon Fabiano di BitchyF: “Pare inoltre che il personale de La Rinascente abbia testimoniato contro il vincitore di Amici”. Questa non sarebbe proprio una bella notizia… nel frattempo sui social, sono tutti dalla parte di Marco Carta tanto che in poche ore, ha avuto un incremento di followers non indifferente. Vedremo come si svilupperà l’intera faccenda.

