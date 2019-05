Melaverde, puntata 26 maggio: servizi in replica con Ellen Hidding ed Edoardo Raspelli, info streaming

Melaverde, nuovo appuntamento questa domenica 26 maggio, come sempre in onda su Canale 5 con la replica dei servizi già trasmessi, in onda poco prima di mezzogiorno. Alla guida dei servizi troveremo Ellen Hidding insieme al volto storico della trasmissione, Edoardo Raspelli. I due padroni di casa ci condurranno in un viaggio ricchissimo di sorprese e servizi all’insegna della storia e delle tradizioni locali. Il programma darà spazio alle usanze e agli antichi mestieri che rischiano di perdersi per sempre, conoscendo famiglie sempre molto operative. Quali saranno gli argomenti al centro della puntata di oggi 26 maggio? A seguire tutte le anticipazioni e le informazioni per poter visionare anche in diretta streaming la nuova puntata di Melaverde e poterla rivedere poi anche in replica.

Oggi Melaverde alla scoperta di un angolo di Toscana: la Lucchesia. Lucca con la sua Piana, ma soprattutto le sue colline, con il grande polmone verde costituito da pinete di pino marittimo e boschi di querce e di lecci. Proprio tra queste colline, sorge una tenuta voluta con grande passione da un imprenditore che ha cercato di valorizzare alcune tipicità dell’agricoltura tradizionale di questo territorio. Andremo allora alla scoperta di un allevamento della antica razza suina toscana della Cinta Senese e di uno di cinghiali. Si parlerà di olio extravergine di oliva prodotto secondo le regole dei vecchi mastri olivai.

Poi le vigne storiche ed il vino e lo spumante, prodotti ancora seguendo il criterio di qualità che vuole una rigida selezione dei grappoli direttamente in vigna. E ancora, la cucina tradizionale del territorio, riproposta anche, in questa tenuta, sotto forma di scuola di cucina per grandi e piccini. E poi come sempre, la storia di chi c’è dietro ad un progetto vincente che recupera la tradizione del territorio per guardare al futuro.

Un viaggio con Melaverde nel mondo dell’agricoltura e dell’allevamento delle più importanti razze bovine da carne italiane. Partendo dalla famosa razza Piemontese si parlerà dei sistemi utilizzati dagli allevatori piemontesi per dare benessere agli animali e grande qualità alle loro carni. La Piemontese è una razza molto particolare, soprattutto per l’enorme sviluppo della coscia. E’ per questo che viene anche chiamata “razza della coscia”. Questa caratteristica è data dalla bassa produzione di una particolare proteina, la miostatina, che in condizioni normali regola proprio lo sviluppo muscolare.

Per una mutazione genetica naturale. La Piemontese produce meno miostatina e quindi i suoi muscoli posteriori crescono in maniera maggiore dando vita ad una ipertrofia muscolare. Si parlerà anche delle altre razze storiche da carne italiane come la Chianina, la Maremmana, la Marchigiana, la Romagnola e la Podolica. E poi grande spazio alle tipicità gastronomiche del territorio e anche ad alcune novità come ad esempio il “Gran Cotto di Bovino”.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la nuova puntata di oggi 26 maggio 2019 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand.