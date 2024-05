Chi è Nemo, cantante della Svizzera non binario vincitore dell’Eurovision Song Contest con The Code

L’Eurovision Song Comtest 2024 è stato vinto dalla Svizzera con Nemo, primo artista non binario. Con un totale di 591 punti, Nemo ha vinto sia per per giurie dei 37 Paesi che hanno preso parte alla manifestazione che per il televoto.

Nemo, vincitore della 68esima edizione dell’Esc ha portato ,a sua “The Code”, lasciandosi alle spalle, nella classifica finale, Croazia e Ucraina, che hanno completato il podio.

Ma chi è Nemo? Nemo Mettler classe 199, è originario di Bienne ma vive a Berlino. E’ un rapper e polistrumentista, diventato una vera e propria della comunità LGBT+, nonché primo artista non binario a vincere la competizione musicale europea.

Proprio la sua canzone, The Code, è un inno alla libertà di genere. Si tratta di una canzone autobiografica nella quale racconta gli ostacoli che ha vissuto per il suo essersi identificato come persona non binaria.

Artisticamente parlando, nel 2018 ha vinto quattro premi ai Swiss Music Awards. La sorella Ella collabora con lui ed ha anche partecipato al video della canzone con la quale ha vinto l’Eurovision Song Contest.

The Code parla di un “viaggio che ho iniziato con la consapevolezza che non sono né uomo, né donna. Trovare me stesso è stato un processo lungo e spesso difficile per me. Ma non c’è nulla di meglio della libertà che ho guadagnato rendendomi conto di essere non binario”, così come ha dichiarato a SontagsZeitung.

Sul palco della Malmo Arena, Nemo ha anche mostrato una bandiera con i colori giallo, bianco, viola e nero. Stando alle sue parole in conferenza stampa dopo la vittoria, l’organizzazione pare non fosse particolarmente d’accordo.