Se hai una gamba ‘importante’ dovresti evitare di vestirti in un certo modo. Un commento riferito ad Emma Marrone dal giornalista Davide Maggio durante una diretta su Instagram per commentare i look del passato Sanremo 2022 ci ha riportate dritte al Medioevo, per dirlo come la cantante, o forse ancora più indietro. Ma soprattutto ha portato tristemente alla luce ciò che ancora non va e tutta la strada che ancora c’è da fare.

Emma, giornalista le fa body shaming: lei interviene

Emma, vittima di body shaming, non poteva restare in silenzio ed anche questa volta ha parlato a nome di migliaia di ragazzine che ogni giorno, a scuola o per strada, si sentono dire: “Se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a rete”. E no, non è esattamente questo che una ragazza, una donna, dovrebbe fare. Chi dice cosa è il caso o no di evitare?

La cantante è intervenuta attraverso le sue Instagram Stories (il video in apertura) ed ha dato un’altra utile lezione. Senza sedersi dietro nessuna cattedra, sia ben chiaro. La lezione che Emma ha voluto dare, nel 2022 sarebbe evitabile (quella sì) se solo non dovessimo ancora sentire frasi simili. Ecco le sue parole e l’importante messaggio a chi ogni giorno cammina sul ciglio di un buco nero:

Buongiorno a tutti dal Medioevo, col body shaming, con il linguaggio politically correct, non so se è più imbarazzante o noioso. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, a quelle giovanissime: evitate di ascoltare o leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è. Dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto vi dovete vestire come vi pare, sia che abbiate le gambe importanti o meno. Anzi, con le calze a rete abbinate anche una bella minigonna e mostratele quelle gambe importanti. E questo mi fa rendere conto che la mia canzone oltre ad essere bellissima a quanto pare era proprio necessaria, anche in questo Sanremo. Sì, perché è ancora necessario parlare di femminismo, di donne e del rispetto delle donne. Quindi mi raccomando ragazze, non ascoltate questo genere di commenti e siate orgogliose del vostro corpo e mostratelo per quello che è perchè le persone si dimenticano che le parole hanno un peso specifico importante. C’è chi le sa reggere e le vive con ironia e chi purtroppo dietro a questo modo di fare c’è qualcuno che legge ed è molto fragile e rischia di cadere in un buco nero senza fine. Però è veramente tutto molto imbarazzante, questo lo devo dire.