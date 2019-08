Amici Vip, anticipazioni cast: Annalisa, Giordana, Irama e Alberto Urso concorrenti?

Grandi novità in quel di Amici Vip. Proprio ieri vi avevamo rivelato alcune interessanti indiscrezioni relative alla conduzione del talent in salsa Vip in partenza tra poco più di un mese su Canale 5. Maria De Filippi aprirà le danze per poi passare definitivamente il testimone a Michelle Hunziker, che poterà avanti lo show per un totale di sei prime serate. Ciò che però più appassiona i telespettatori è l’atteso cast che andrà ad animare la prima edizione del talent che vedrà personaggi noti del mondo dello spettacolo, cimentarsi con prove di danza, canto e a sorpresa, proprio come accade per i ragazzi che si ritrovano, di anno in anno, per la prima volta su un palcoscenico.

Amici Vip, concorrenti: anche quattro ex partecipanti del talent?

Nella prima edizione di Amici Vip, già da qualche tempo si parla della partecipazione di alcuni dei ragazzi già conosciuti nella versione tradizionale del talent show di Maria De Filippi. Ora però a queste voci si va ad aggiungere una piccola certezza. A riferirla è il sito DavideMaggio.it che anticipa ben quattro possibili concorrenti, tutti giunti da Amici e che saranno pronti a cimentarsi in questa nuova entusiasmante avventura.

Salvo cambio dell’ultimo minuto, a prendere parte del cast ci sarebbero Annalisa, seconda classificata nell’edizione 2010-2011, già tutor di Amici 17. Ed ancora, Irama, vincitore di due stagioni fa e reduce da uno scontro con l’ex manager Francesco Facchinetti. Chiude il poker di cantanti il duo di amici e talenti della passata edizione, Giordana Angi e Alberto Urso.

I quattro tuttavia, non saranno presenti in tutte le puntate ma la loro presenza darà al telespettatore una sorta di “continuità” tra le due versioni.

