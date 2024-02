C’è chi ha il coraggio di storcere ancora il naso di fronte all’espressione “Rai meloniana”, negando con forza la mancanza di libertà. Eppure in queste ore spunta un orrendo bollino nero (o presunto tale) come forma di vergognosa censura ad un bacio gay a ricordarcelo. Una nuova censura, dunque, questa volta all’amore, dopo quella alla pace.

Bacio gay censurato con bollino nero nella fiction Gloria con Sabrina Ferilli?

Ma cosa sta succedendo, esattamente, in Rai? Inevitabile chiederselo dopo gli ultimi episodi visti prima con il caso Ghali e Dargen D’Amico (il riferimento è quanto accaduto nell’ultima puntata di Domenica In) ed ora dopo l’assurdo bollino nero adottato con l’intento di coprire volontariamente (?) il bacio tra due attori della nuova fiction Gloria, in onda su Rai1 dal 19 febbraio, con Sabrina Ferilli.

L’attrice torna così nella prima serata di Rai1 dopo 12 anni di attesa, ma alla vigilia della messa in onda della serie diretta da Fausto Brizzi, si ritrova ad essere messa in ombra da una censura che, siamo certe, non gradirà.

In attesa della prima puntata, ieri è comparso (e poi magicamente scomparso) su RaiPlay il backstage della fiction con Sabrina Ferilli nei panni di Gloria, ad officiare una unione civile di una coppia gay. I protagonisti del romantico momento sono Sergio, fratello di Gloria, e Filippo, carabiniere dal cuore tenero, interpretati da Luca Angeletti e David Sebasti.

Proprio nel momento del bacio, però, ecco comparire un orrendo bollino nero che lo censura. Come mai un simile bollino è stato aggiunto al video? Si è trattato di un errore o di una sorta di indicazione a sottolineare in fase di post-produzione, l’eventuale taglio definitivo?

Nulla di tutto ciò, almeno secondo Rai Fiction, contattata in queste ore da TvBlog.it che si è così giustificata:

Rai Fiction, da TvBlog interpellata, spiega che non è stato applicato alcun bollino nero. Il bacio gay è oscurato dal cappello che uno dei due attori tiene in mano e che porta all’altezza del viso proprio in quel momento! La clip è ora nuovamente disponibile su RaiPlay.

Qualche dubbio resta (ma potrete visionare anche voi il video in fondo).

Nel parlare della sua serie, Fausto Brizzi si era detto convinto di “essere riuscito a mantenere questo crinale tra cosa è bene dire e cosa è politicamente scorretto”.

Noi, intanto, speriamo di vedere anche durante la serie vera e propria quel bacio – con o senza cappello -, che di sconveniente non non ha proprio nulla, magari affiancato da un cuore rosso, meglio se rainbow. E quel nero, che tanto sa di pugno nello stomaco, vorremmo non vederlo mai più.

bho ma siamo fuori proprio pic.twitter.com/4i1VV3xIgS — (@gossiptv__) February 14, 2024