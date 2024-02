Occhi puntati su Noah Oliveira: è lui il fidanzato di Mahmood? Archiviata la possibile relazione con Marco Mengoni, il bellissimo modello, durante Sanremo 2024 era al suo fianco.

Noah Oliviera è il fidanzato di Mahmood? Quello che sappiamo

Anche Chi Magazine li ha paparazzati insieme scrivendo: “Come Noah, il ragazzo che vediamo seduto a cena accanto a lui e che già in passato era stato avvistato al suo fianco”.

Noah è un modello che ha una stretta relazione con il cantante Mahmood. Secondo quanto riportato da Gay.it, i due sarebbero attualmente fidanzati.

Proprio lo scorso anno, i due cenavano romanticamente insieme durante San Valentino. Ed oggi, per celebrare l’amore, hanno condiviso delle storie Instagram mentre si trovavano nello stesso posto.

Qualche mese fa, Oliveira era a Milano con Mahmood, per l’accensione dell’albero di Natale in galleria al Duomo, e poi è sparito durante il viaggio in Brasile del cantante.

A ottobre, sempre a Milano, i due hanno fatto una visita alla fondazione Prada: solamente amici oppure fidanzati?

La soffiata di Deianira

Ciao Deianira come stai? Dicono che Mahmood stia con Marco Mengoni, ma il fidanzato è un altro! FONTE CERTA. Ti posso assicurare che ne ho avuto le prove ad un suo concerto. Non ho potuto fare foto perché mi avrebbero vista, ma al suo concerto di Arbatax (scorso 17 agosto) questo ragazzo era con la famiglia di lui e con il suo staff più stretto. Aggiungo che nella storia che ha pubblicato l’altro giorno al Mc Donald il ragazzo era affianco a lui e si vede di sfuggita. Mahmood ha anche pubblicato un post dove ci sono varie foto… è il ragazzo con la maschera d’argilla, lo fa vedere cosi per non creare mosse a terra dei fan.

MAMMA MI HA CHIESTO SE MAHMOOD E MENGONI STANNO ASSIEME — noah + el˚୨୧⋆ (@f_4irytale) February 7, 2024