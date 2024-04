Re Carlo “sta molto male”, aggiornato il piano Menai Bridge per il suo funerale: le sue condizioni

Re Carlo III “sta male”: come sta davvero il sovrano? Aggiornato il piano Menai Bridge

Re Carlo III sta molto male. Sebbene “tutti rimangono ottimisti”, “lui sta davvero molto male. Più di quanto venga lasciato intendere”. E’ quanto riferito in queste ore da una persona al The Daily Beast, asserendo di essere un vecchio amico della famiglia reale.

Re Carlo III, aggiornamenti sulla sua salute

Re Carlo III sta davvero morendo? Secondo Sky News, i funzionari di Buckingham Palace hanno aggiornato il documento che delinea il piano per l’Operazione Menai Bridge. Si tratta dell’iter per i funerali del sovrano, malato di un tumore comunicato nei mesi scorsi.

Tuttavia non si tratta di una pratica inusuale, come spiegato da una ulteriore fonte al The Daily Beast:

Non è niente di più di quello che ti aspetteresti dato che al Re è stato diagnosticato un cancro.

Secondo i funzionari militari l’Operazione Menai Bridge è stata ripetutamente aggiornata, ma hanno sottolineato come “pianificare il peggio” è “ciò che fanno i militari” data la grande portata dell’evento.

Ma come sta realmente Re Carlo? Sulle sue condizioni vige il massimo riserbo: ad oggi ad esempio non è mai stato rivelato il tipo di cancro, ma sarebbe stato escluso quello alla prostata. Tuttavia, secondo alcuni addetti ai lavori, il sovrano starebbe rispondendo bene alle cure.