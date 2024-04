Eliminato Isola dei Famosi 2024 e percentuali: i nominati della puntata del 22 aprile

La puntata di ieri 22 aprile all’insegna dell’Isola dei Famosi ha visto un nuovo concorrente eliminato e nuove nomination. Vladimir Luxuria, nel leggere il verdetto, ha decretato per volere del pubblico l’eliminazione di Maité Yanes: ma cosa è successo?

Isola dei Famosi: chi è stato eliminato nella quinta puntata

A distanza di due settimane dall’esordio dell’Isola dei Famosi, non mancano le tensioni tra i naufraghi. Nell’ultimo televoto indetto, a rischiare l’eliminazione sono stati: Khady Gueye, Alvina Verecondi Scortecci, Maité Yanes e Artur Dainese.

A essere eliminata dal reality è stata proprio Maité che ha ricevuto il minor numero di voti (11%). Ecco tutte le altre percentuali: Khady 26%, Artur 31% e Alvina 32%.

Le nomination

Durante la quinta puntata, grazie al televoto flash Marina Suma ha ottenuto l’immunità ed a sua volta l’ha regalata a Valentina Vezzali. In seguito alle varie prove, abbiamo assistito anche alla nomination diretta per Pietro Fanelli, Rosanna e Sonny. I leader sono stati Aras e Artur. Ma ecco come si sono svolte le nomination dell’Isola dei Famosi del 22 aprile:

Pietro ha nominato Alvina

Edoardo Franco ha nominato Daniele

Matilde ha nominato Daniele

Joe ha nominato Daniele

Edoardo Stoppa ha nominato Daniele

Khady ha nominato Samuel

Samuel ha nominato Daniele

Daniele ha nominato Edorardo

Greta ha nominato Khady

Alvina ha nominato Edoardo Franco

Valentina ha nominato Khady

Sonny ha nominato Joe

Rosanna ha nominato Daniele

Marina ha nominato Khady

I nominati sono stati: Pietro, Sonny, Rosanna, Daniele, Khady e Joe (scelto dai leader).