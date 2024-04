Francesco Benigno, a distanza di pochi giorni dal suo sbarco all’Isola dei Famosi è stato espulso dal reality condotto da Vladimir Luxuria per alcuni atteggiamenti ritenuti non consoni. L’argomento è stato affrontato anche dalla padrona di casa nel corso dell’ultima puntata dello scorso giovedì, durante la quale ha anche fornito il suo punto di vista personale.

Dopo la sua eliminazione, Francesco Benigno ha fornito la sua versione dei fatti del tutto opposta a quella fornita da Mediaset e dalla produzione dell’Isola dei Famosi, lanciando anche pesanti accuse a carico degli autori del programma. Anche per questo ha invitato alla messa in onda dei presunti video incriminati.

Pur avendoli visionati, Vladimir Luxuria ha spiegato di non averli voluti trasmettere per rispetto del pubblico da casa, ritenendo la scelta anche una fortuna per lo stesso ex naufrago.

Ma nel frattempo, che fine ha fatto Benigno? L’attore è tornato sui social, dove ha voluto ringraziato con un video i suoi fan ed ha annunciato di essere in procinto di fare ritorno in Italia:

Io domani mattina alle 4.30 mi metterò in viaggio per rientrare in Italia e raggiungere la mia famiglia che tanto mi manca e dopodiché il mio avvocato mi farà sapere, insieme al mio agente, che ringrazio davvero di cuore insieme a voi che so che avete intasato le pagine di affetto e sostegno. Io vi ringrazio, vi voglio bene e che Dio vi benedica tutti. Io torno in Italia domani e per il resto non posso al momento aggiungere niente. Ci vediamo in Italia.

Amici buongiorno a tutti, faccio questo video che il mio avvocato mi ha permesso di fare semplicemente per tranquillizzare tutti voi, tutta quella gente, veramente tanti, tantissimi, grazie che siete stati e siete dalla mia parte e avete sottoscritto. Ma lo faccio anche perché ci sono delle notizie che circolano su internet di una mia morte, quindi per tranquillizzare tutti voi faccio questi pochi minuti di video, soprattutto per ringraziarvi e ringraziare innanzitutto la mia famiglia, mia moglie Valentina. Grazie amore per il tanto amore che mi dimostri ogni attimo, nostro figlio che con tanto amore abbiamo messo al mondo, gli altri miei due figli Manuel e Giuseppe che hanno sostenuto attraverso le mie pagine e fatto sentire la mia voce, i miei nipotini e i miei tanti amici e parenti, miei e di mia moglie.

A supportare l’ex naufrago è stata una ex concorrente del medesimo reality, Nadia Rinaldi, che ha voluto prendere le sue parti con un commento sotto al suo video:

Mi dispiace vederti fuori, qualunque cosa sia successa al pubblico non è stata data la possibilità di capire cosa possa essere accaduto di così grave per arrivare a prendere tali provvedimenti! Per quello che è andato in onda non abbiamo immagini che giustificano le decisioni prese! Loro, da comunicazione dicono di avere filmati che hanno preferito non mandare in onda! Però da pubblico credo sia onesto fare chiarezza… Conoscendoti, hai una personalità forte se ci si ferma a guardare i tratti somatici, ma gli stessi tratti fanno da scudo a quella grande fragilità che questo percorso poteva darti la possibilità di far conoscere ! Non sempre la maschera che indossiamo rappresenta la nostra vera anima! Gli scazzi ci sono, convivere con gente che non hai scelto tu non è facile, ma non penso che tu abbia messo in pericolo la vita di qualche altro concorrente! E soprattutto non avere un confronto civile, e la possibilità di replicare qualsiasi errore possa essere stato commesso, non mi è sembrato corretto!

Abbiamo visto concorrenti picchiarsi in altre edizioni… offendere e trascendere con le parole… anche le bestemmie (con il bip) per dare prova di un provvedimento preso… e di te nulla! Sono veramente dispiaciuta. Tornare tra le braccia di una famiglia che ti sta aspettando, ti aiuterà a superare, ma soprattutto a riflettere, e dopo che la rabbia si è placata… procedi per capire! Sei cambiato tanto in questi anni, e Francesco di oggi, non deve essere ricordato solo associando la tua persona all’ interpretazione magistrale di “Mary per sempre” ricordiamoci che era un film… Buon rientro in Italia.