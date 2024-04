Cosa pensa Vladimir Luxuria di Francesco Benigno? I motivi della squalifica: “Dovrebbe ringraziarci”

Perché Francesco Benigno è stato squalificato dall’Isola dei Famosi? Gli spettatori del reality attendevano la puntata di ieri per capire quale fosse la versione della produzione, dopo le parole dell’ex naufrago. E proprio nel corso della diretta è arrivato il tanto atteso intervento della conduttrice Vladimir Luxuria, che fino a quel momento non si era ancora espressa in merito.

Vladimir Luxuria interviene sul caso Francesco Benigno

E’ stato un comunicato ufficiale dell’Isola ad annunciare nei giorni scorsi la squalifica di Francesco Benigno dal reality. Successivamente l’ex naufrago era intervenuto per fornire la sua versione, del tutto opposta a quella della produzione dell’Isola dei Famosi.

Tuttavia, nella puntata di ieri la padrona di casa Vladimir Luxuria è intervenuta leggendo il comunicato della produzione e dando un suo personalissimo pensiero della vicenda:

Come sapete Francesco Benigno non è più un concorrente de L’Isola. Il motivo di questa eliminazione è legato ad alcuni comportamenti di Benigno ritenuti dalla produzione del programma lesivi del regolamento. Un regolamento che ogni naufrago firma prima di partire. Un episodio in particolare ha reso necessario il suo allontanamento. Un comportamento non accettabile e che rendeva impossibile la sua permanenza sulla Playa. Abbiamo deciso di non mostrare le immagini dell’episodio in questione per non dare visibilità a condotte non tollerabili.

Successivamente anche la stessa Vladimir ha voluto dire la sua sul caso:

Vorrei aggiungere qualcosa di mio, io la scena l’ho vista. Sull’isola si litiga, si può discutere, ma non si può trascendere. Il fatto che non mostriamo queste scene, che non sono per niente esemplari, sia un segnale di rispetto per voi da casa, ma anche per Benigno dovrebbe ringraziarci per non mostrare queste immagini. Chiudiamo questa pagina.