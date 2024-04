Isola dei Famosi, la produzione replica alle accuse di Francesco Benigno: “Dichiarazioni offensive e false”

Francesco Benigno ci è andato giù pesante dopo la sua squalifica dall’Isola dei Famosi 2024. Nelle passate ore, infatti, l’attore è stato espulso dalle spiagge honduregne per alcuni comportamenti ritenuti dalla produzione inadeguati. In un primo momento era trapelata la voce secondo la quale si sarebbe trattato di un ritiro spontaneo da parte dell’ex naufrago.

Isola dei Famosi, la produzione replica a Francesco Benigno

A quanto pare però, alla base della squalifica di Francesco Benigno ci sarebbero comportamenti non idonei avuti dall’attore, una spiegazione respinta fortemente dallo stesso in un video pubblicato nelle sue Instagram Stories ed in una successiva intervista rilasciata a Fanpage.it.

Benigno ha parlato di minacce, di falsità, respingendo la versione di Mediaset e spiegando di aver ricevuto la proposta di denaro in cambio di un racconto falso. Accuse chiaramente pesanti, di fronte alle quali la produzione del reality non poteva restare in silenzio. Ed ecco che nelle passate ore, alla vigilia della quarta puntata, è giunto il comunicato ufficiale di Banijay Italia:

Banijay Italia ribadisce che l’esclusione di Francesco Benigno da “L’Isola dei Famosi” è avvenuta a seguito di comportamenti contrari al regolamento del programma da lui accettato e sottoscritto. Le dichiarazioni diffuse da Benigno attraverso i propri canali social nella giornata di ieri sono da considerarsi offensive e non corrispondenti al vero. Banijay Italia difende e sostiene la professionalità di tutto lo staff che quotidianamente si adopera per far sì che il programma trasmetta ai telespettatori i valori di lealtà, correttezza e rispetto che da sempre caratterizzano l’azienda e lo spirito del gioco.