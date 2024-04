Vladimir Luxuria criticata all’Isola dei Famosi: cosa pensa delle polemiche sulla sua conduzione

Con il suo approdo alla guida dell’Isola dei Famosi 2024, Vladimir Luxuria ha esordito ufficialmente nel ruolo di conduttrice, prendendo il posto di Ilary Blasi. Tuttavia, le critiche sul suo operato non si sono fatte attendere e nel corso della puntata di ieri la padrona di casa del reality ha voluto replicare in diretta.

Vladimir Luxuria replica alle critiche sulla sua conduzione all’Isola

La quinta puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda nella prima serata di ieri, 22 aprile, si è aperta con le parole della conduttrice Vladimir Luxuria, accolta dagli applausi del pubblico in studio.

Per lei però, non solo applausi ma anche critiche, giunte soprattutto via social, da parte di chi ha rimpianto la presenza di Ilary Blasi, ex padrona di casa dell’Isola. Nei suoi confronti non sono piovute solo parole di stima, ma c’è chi ha evidenziato uno stile di conduzione non proprio azzeccato per il programma.

Nel frattempo però, Vladimir ha voluto dire la sua, come sempre senza filtri, e dopo aver apprezzato i calorosi applausi dallo studio ha commentato: