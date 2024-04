Sondaggi Isola dei Famosi 22 aprile: Artur, Khady, Alvina e Maité, ecco chi rischia

Sondaggi Isola dei Famosi 22 aprile: chi rischia maggiormente tra Artur Dainese, Khady Gueye, Alvina Verecondi Scortecci e Maité Yanes? Ecco cosa dicono le prime previsioni online.

Sondaggi Isola dei Famosi 22 aprile: chi rischia l’eliminazione

Secondo i primi sondaggi online, il naufrago che rischia maggiormente è Maité Yanes: cosa ne pensate?

Isola, tutto sulla nuova edizione

Lunedì 8 aprile, in prima serata su Canale 5, al via la nuova attesa edizione de “L’Isola dei famosi”.

Alla guida della diretta del reality Vladimir Luxuria, affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno.

Vladimir Luxuria, che nella storia del programma ha ricoperto tutti i ruoli da naufraga (e vincitrice) a inviata, opinionista e ora conduttrice, è garante del vero “spirito dell’Isola”, avendolo vissuto in prima persona. Uno spirito che quest’anno torna alle origini, con privazioni che metteranno ancora più a dura prova i concorrenti e una vita in totale convivenza.

Protagonisti di questa edizione del reality show, prodotto da Banijay Italia, sono 18 concorrenti – volti noti e persone comuni -, ciascuno con la propria storia e pronto a dimostrare qualcosa a se stesso o agli altri.

I naufraghi che sbarcheranno a Cayo Cochinos sono: Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello.

Ognuno di loro è pronto a mettersi in gioco e dovrà affrontare sfide, non solo basate sulla forza fisica, che metteranno alla prova le loro abilità e la loro resistenza mentale. Con un unico obiettivo: vincere. Solo uno conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

La regia è affidata a Roberto Cenci.