Bake Off Italia 2019: chi sono i 18 concorrenti della nuova edizione

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della nuova edizione di Bake Off Italia 2019, in partenza su Real Time nella prima serata di venerdì 30 agosto. Alla conduzione ritroveremo come sempre Benedetta Parodi, affiancata nel corso dell’edizione dai tre amati e severi giudici del talent culinario: Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. Nella Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, addobbata in perfetto stile anni Cinquanta, saranno ben 18 i concorrenti che impareremo a conoscere, settimana dopo settimana e che si sfideranno intenzionati a conquistare il titolo di nuovo pasticcere amatoriale d’Italia. Ecco di seguito chi sono tutti i concorrenti della nuova edizione di Bake Off Italia 2019.

Bake Off Italia 2019: ecco i concorrenti

ALICE MANCIN, 19 anni – Muggiò (MB) – Studentessa. Alice è una studentessa di scenografia all’Accademia delle Belle Arti. Crede che pasticceria e arte siano molto simili perchè le permettono di sfogare la sua creatività.

ANNAMARIA RENNA, 53 anni – Capaccio Paestum (SA) – Disoccupata. Annamaria ha lavorato nel laboratorio di oreficeria dei genitori e, tra una rifinitura e l’altra, ha sempre coltivato la passione per la pasticceria. A Bake Off vuole dimostrare il suo vero valore tra i fornelli.

ANTONINO ORFANÒ, 65 anni – Limbadi (VV) – Pensionato. Antonino è un energico nonnetto dal forte accento calabrese. Tiene molto alla nipotina di 7 anni che apprezza solo i dolci cucinati da lui. Con un carattere grintoso e tenero allo stesso tempo è facile volergli subito bene.

ANTONIO BONANNO, 28 anni – Nicolosi (CT) – Commesso. Laureato in grafica pubblicitaria, Antonio lavora come commesso. Bake Off è la sua grande ambizione: un’opportunità per esprimere il suo amore per la pasticceria e la sua vena creativa.

CECILIA PONGETTI, 37 anni – Porto San Giorgio (FM) – Casalinga. Cecilia è mamma di due bambini. Sorridente e spensierata, con la pasticceria vuole esprimere amore: vedere la gioia negli occhi di chi assaggia i suoi dolci è la sua più grande soddisfazione.

DANIELE BAGA, 31 anni – Brescia – Impiegato. Daniele, molto preciso e metodico, sogna da tempo di essere uno dei concorrenti di Bake Off. É recentemente diventato padre, e il suo piccolo bambino gli ha cambiato la vita.

DORA SCINOCCA, 38 anni – Bojano (CB) – Maestra. Innamorata del Molise, della sua cultura e delle sue tradizioni, Dora è maestra precaria e aiuta il fratello nel suo caseificio. È appassionata di sport estremi e a Bake Off vuole prendersi una rivincita sulla vita.

GIUSY SCALIA, 32 anni – Catania – Centralinista. Giusy lavora in un call center e nel tempo libero ama ballare la salsa. Sposata da un anno, con i soldi del matrimonio ha comprato un terreno sull’Etna di cui si prende cura ogni fine settimana.

HASNAA MACHAAR, 28 anni – Campagna (SA) – Operaia. Hasnaa è una giovane mamma originaria di Casablanca dal curioso accento salernitano. Farebbe di tutto per garantire un futuro migliore alla figlia e oggi lavora come operaia. A Bake Off vuole dedicare del tempo a se stessa.

MARIANGELA PLEBANI, 42 anni – Bonate Sopra (BG) – Casalinga. Dopo essere stata single per diversi anni, Mariangela ha trovato l’amore qualche anno fa e si è sposata. Nella vita ha svolto più di una professione; al momento è casalinga e si occupa del figlio piccolo.

MARTINA BOTTICELLI, 29 anni – Roma – Ingegnere informatico. Martina ha una passione per gli anni ’60 ereditata dal padre, restauratore di Lambrette. L’amore per la cucina nasce da un’inclinazione personale; ha occhi solo per i dolci e a Bake Off è pronta a tirar fuori le unghie.

MARTINA RUSSO, 20 anni – Bologna – Disoccupata. Martina, ex studentessa, è al momento disoccupata “per scelta” e passa le sue giornate a cucinare e in compagnia delle amiche. Vuole partecipare a Bake Off perchè sogna di aprire una pasticceria in stile americano.

OLENA ROMANIUK, 30 anni – Milano – Modella. Olena, modella di origini ucraine, ha girato tutto il mondo grazie al suo lavoro. Sposata e mamma di due bambini, vuole trasformare il suo amore per la pasticceria in un lavoro, aprendo una bakery con altre colleghe.

RICCARDO PAGNI, 18 anni – Pieve a Nievole (PT) – Studente. Riccardo è molto legato alla sua famiglia e frequenta il quarto anno all’alberghiero. Ha scelto di partecipare a Bake Off perchè vuole mostrare a tutti quanto vale e per ricordare il padre, cuoco di professione, che gli ha trasmesso la passione per la cucina.

ROBERTO LANDRISCINA, 59 anni – Cinisello Balsamo (MI) – Impiegato. Roberto, tecnico elettronico su consulenza, è spesso in giro per il mondo. I viaggi, insieme alla barca e alla pasticceria, sono la sua grande passione. Sogna di aprire una bakery a Milano con i suoi due figli.

RONG HAO WU, 19 anni – Milano – Cameriere. Figlio di un ristoratore, Rong ha frequentato il liceo alberghiero e oggi lavora come cameriere. Amante della pasticceria, coltiva anche la passione per l’origami, la sua via d’uscita dal caos milanese.

ROSARIO CUCCO, 45 anni – Castelbuono (PA) – Insegnante. Rosario insegna disegno tecnico nelle scuole elementari e da qualche anno si occupa di sostegno ad alunni disabili. Convive con la sua compagna con cui ha avuto tre figli. È appassionato di programmi di cucina e cake design.

SARA GANDINI, 31 anni – Varese – Manager. Sara è una user experience designer e gestisce un team composto da più di dieci persone. Vuole partecipare a Bake Off per prendersi del tempo per sè. Occuparsi dei suoi 4 nipotini è il suo hobby preferito e sogna di aprire una pasticceria per bambini.

