Dalle 21.40 circa di oggi, lunedì 19 settembre 2022, si apriranno le porte della settima edizione del Grande Fratello Vip. Inutile dire che, tra i concorrenti, c’è forte attesa per tre di loro: Elenoire Ferruzzi, Pamela Prati e Giovanni Ciacci.

La concorrente più attesa del Grande Fratello Vip: ecco di chi si tratta

Questa settima edizione, così come ha svelato Alfonso Signorini, si concentrerà maggiormente sulle storie piuttosto che sulla popolarità dei concorrenti. Ecco perché, dopo l’ufficializzazione dei 24 nomi, abbiamo notato che non vi è traccia del nome “wow”, così come accadeva, invece, durante gli anni passati.

Sono solamente tre i nomi più “importanti”: Giovanni Ciacci, Pamela Prati e Elenoire Ferruzzi.

Per questo motivo, abbiamo aperto un sondaggio su Twitter per decretare il nome più atteso dagli utenti di Blog Tivvù.

Ecco il risultato:

Amic*, tra i tre concorrenti più attesi del GF Vip 7 ci sono – senza ombra di dubbio – tre nomi: fateci sapere il vostro preferito del momento! #gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) September 18, 2022



Siete d’accordo?

I 24 concorrenti ufficiali del GF Vip 7

Carolina Marconi (ex concorrente Grande Fratello)

Wilma Goich (cantante)

Patrizia Rossetti (conduttrice)

Ginevra Lamborghini (cantante e sorella maggiore di Elettra Lamborghini)

Elenoire Ferruzzi (icona trans)

Pamela Prati (showgirl)

Sofia Giaele De Dona (influencer /Ti spedisco in collegio)

Antonella Fiordelisi (ex schernitrice, influencer, ex corteggiatrice di Temptation Island)

Nikita Pelizon (influencer, ex Temptation Island, Ex On The Beach, Pechino Express)

Sara Manfuso (giornalista e moglie del PD Andrea Romano)

Gegia (attrice comica/ vincitrice “Ritorno al presente”)

Cristina Quaranta (ex Ragazza di Non è la Rai/Velina/Isola dei Famosi)

Giovanni Ciacci (costumista e conduttore)

Edoardo Donnamaria (assistente di Forum)

Charlie Gnocchi (speaker radiofonico, inviato di Striscia la Notizia e fratello minore di Gene Gnocchi)

Antonino Spinalbese (imprenditore ed ex di Belen)

George Ciupilan (influencer, ex Il Collegio/La Caserma)

Attilio Romita (giornalista)

Amaurys Perez (ex pallanuotista, e concorrente di Ballando con le Stelle, Pechino Express, Si può Fare!, Isola dei Famosi, Bake Off).

Luca Salatino (ex tronista)

Alberto De Pisis (influencer, l’ex fidanzato di Taylor Mega e amico di Giulia Salemi e Soleil Sorge)

Marco Bellavia (attore e conduttore)

Daniele Dal Moro (ex GF e tronista)

Sergio Assisi (attore)

Casa, daytime e diretta streaming

La settima edizione del GF Vip ha una Casa e uno studio interamente rinnovati, oltre a un’area social dalla quale Giulia Salemi, in tempo reale, leggerà tutti i commenti del mondo web.

Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) è colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa.

Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono essere aggiornati sulle notizie dell’ultima ora dalla Casa nel corso della diretta con Alfonso Signorini ogni lunedì e giovedì alle ore 16.45 circa su Canale 5. Inoltre, è possibile seguire, sempre in diretta, i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì alle 12.30 e dal lunedì al sabato dall’1 di notte).